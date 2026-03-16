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娛樂
出版：2026-Mar-16 18:37
更新：2026-Mar-16 18:37

孫燕姿巡唱首站圓滿結束 張學友楊采妮以聲現身超驚喜

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孫燕姿相隔12年再開演唱會。

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成龍花籃 張學友花籃 郭富城花籃 周星馳花籃 劉德華花籃

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會香港站昨日(15)圓滿結束，這是孫燕姿睽違12年再度回到香港開唱，主辦單位以超高規格打造舞台，從服裝、舞蹈到視訊全面升級，她更首度公開演唱新歌《飛瀑而下》，展現巡演2026新篇章的誠意與企圖。兩場門票開賣即秒殺完售，合計吸引7.5萬名歌迷齊聚。孫燕姿難得來港開騷，眾多巨星送花籃祝賀，包括周星馳、劉德華、張學友、郭富城、成龍、謝霆鋒、梁詠琪、任賢齊、容祖兒、楊千嬅、草蜢等人。其中周星馳更早前在IG幽默重現電影《家有囍事》經典橋段，頭戴演唱會周邊帽子套上絲襪、手拿香蕉「搶票」，搞笑稱自己「為世所迫才打劫演唱會門票」，逗樂網友。

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昨晚(15)尾場，樂迷情緒更加高漲，開場的連串快歌已觸動樂迷的跳躍神經，全站起來揮動熒光棒跟着燕姿邊唱邊跳，把啟德主場館如同身巨型卡拉OK房，萬人大合唱《我不難過》、《我懷念的》、《第一天》等經典金曲，場面震撼。孫燕姿連續兩場都親切地以粵語向滿場歌迷打招呼，前晚首場以廣東話表示很掛念大家：「就在日落以後2026第一站香港！大家有沒有掛住我，我很掛住你們，會不會有一點肉麻，你們是不是喜歡這樣，我的廣東話是不是很叻叻豬（棒棒的），你們都聽得懂嗎？下一首歌和我一起唱吧！ 

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而昨晚尾場，她同樣以廣東話高呼：「你好嘛！香港嘅朋友！」她笑問觀眾：「你哋要唔要比前日(首場)大聲啲呀？我嘅廣東話得唔得呀？其實我嘅演唱會最重要係我每一首歌，有你哋同我一齊唱，好唔好呀？你哋準備好未呀？」台下觀眾報以熱烈歡呼聲。

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首場燕姿揭曉最愛「碗仔翅」，還提大家記得要加辣蘿蔔；事隔一天，她說「她真的懂，她只是喜新厭舊」了，笑言愛吃「豬潤麵」。她說：「每次去不同的城市，吃各樣美食，都會感受到當地的風情，像在香港喝一碗湯，當中也有乾貝、乾魷魚，又有雞爪，說起都流口水。」

經過首場經驗，歌迷得知有互動點歌環節，都做足準備高舉點歌紙。昨晚尾場兩位香港歌迷被燕姿選中了《愛情證書》、《尚好的青春》。原本二選一唱其中一首，但寵粉的燕姿有求必應全唱了，兩位來自新加坡的歌迷打扮成《飛瀑而下》MV中的太空人造型，成功吸引到燕姿目光點唱了《任性》。

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孫燕姿 啟德主場館 04 孫燕姿 啟德主場館 05 孫燕姿 啟德主場館 07

楊采妮(Charlie)與「歌神」張學友特別錄下聲帶鼓勵燕姿，Charlie大讚燕姿私下搞笑又傻氣；而學友指燕姿雖然要兼顧家庭及小孩，希望燕姿不要放棄唱歌。學友說：「樂壇需要你的，繼續加油！」燕姿在台上亦分享了點點子女的近況，笑言女兒跟她小時候一做功課便崩潰很不同，女兒很喜歡做功課，覺得很不可思議，笑言可能是在醫院被掉換了baby，但看到子女做自己喜歡的事是她日常的開心，接著演唱《平日快樂》。

演唱會尾聲，燕姿唱出《逆光》，再引發一次全場大合唱，氣氛澎湃。Encore環節，燕姿唱出經典名曲《天黑黑》、 Stefanie》，最後以一曲《日落》為香港的《就在日落之後》演唱會作結，燕姿亦高呼：「謝謝！香港！」

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