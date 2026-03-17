4,000健兒支持無國界醫生「救援在野2026」 演藝人攜家眷一同行善

無國界醫生（香港）在3月1日於香港科學園圓滿舉辦大型跑步及定向比賽「救援在野2026」。賽事除了吸引近4,000名健兒參加，支持醫療人道救援工作外，更有多位藝人現身響應救援精神，包括梁凱晴（Carina）、梁敏巧、黃筠兒等，而楊潮凱更攜同家眷，參加親子組定向賽。 無國界醫生於2002年在港舉行首屆《救援在野》定向比賽，讓參賽者體驗救援人員徒步千里，到受影響地區提供醫療護理的挑戰。是次比賽的報名人數創近年新高，其中和豐家族辦公室投資總監暨慈善大使鮑靝鋒邀請藝人黃筠兒、梁凱晴和梁敏巧組隊作賽，以腳下每一步轉化成支持人道救援的力量。

首次參賽的黃筠兒說：「之前腦部不舒服，手術後運動量大不如前，為了今次跑步賽事，我好認真去健身室訓練。雖然只完成3公里賽，但我相信身體會愈練愈好，下一次跑得更遠。」同隊的梁凱晴說，完成賽事後感到「健康咗，嚟緊要跑多啲」，而梁敏巧則表示透過活動更認識無國界醫生如何在全球70多個國家堅守獨立、中立、不偏不倚的宗旨，為有需要的人提供醫療援助。她認為活動別具意義，如有機會，日後將繼續參與。 「救援在野」比賽踏入第24年，今年賽事透過場內的攤位遊戲、展覽裝置和活動刊物等，凸顯主題「分秒必爭 先發救人」，讓公眾了解救援人員應對疫病時，務求以最快速度評估情況和調派團隊與物資，爭分奪秒拯救生命。

前線救援人員作賽 藉運動傳承救援精神 除了10公里及3公里跑步比賽，無國界醫生重辦闊別數年的定向賽，項目包括親子組，以及難度更高的個人或隊際賽，後者的賽場範圍較廣，由白石角海濱長廊，伸延至大埔公路至樟樹灘路一帶，考驗參賽者的體能及速度。5名無國界醫生前線救援人員，包括護士趙卓邦、水利衞生專家朱景熙、李君婷醫生、李威儀醫生及唐頴思醫生亦有作賽，藉運動傳承救援精神。

定向賽的報名反應非常熱烈，其中親子組更吸引149隊作賽。藝人楊潮凱和妻女一起參與親子組定向比賽，他表示一直支持無國界醫生的工作，亦希望透過賽事令女兒了解人道救援。楊說：「定向比賽很有趣，當中的挑戰項目亦別具意義，女兒現在明白更多無國界醫生工作，例如救援人員在提供醫療護理外，團隊會在有需要的地方，提供安全的食水，並在災區或難民營等地方，建立清潔水源，防止疾病傳播。」