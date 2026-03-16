葉子楣豪擲13880元跟好友開年 陳欣健開口中即場拎走2千蚊

一代性感女星葉子楣入行以來，拍過不少電影，從影以來一直堅持3點不露。早已淡出娛樂圈的她最近活躍起來，不時接受訪問、出席活動支持好友。早前她出席陳德森新書發布會時，坦言有興趣參與幕前演出，歡迎大家向她招手。資深傳媒人汪曼玲po出影片，見到她與葉子楣開心聚餐更大玩遊戲，她更爆出當晚葉子楣豪擲13880元做奬金，做女版大財神！

玩遊戲贏利是 葉子楣向來念舊，所以當晚請了不少睇住她出道的傳媒好友共進晚餐，陳欣健也是坐上客。汪曼玲寫道︰「多謝Amy(葉子楣)請傳媒吃開年飯，除了豐富的菜式外。為了增加氣氛，更豪擲13880元做奬金。其中5000元玩『開口中』，叫中號碼，氣球自動爆，就獲得1000獎金，我叫中65，贏得獎金。陳欣健最犀利，從1到100，開口就估中80號，氣球應聲爆開，獲Amy奬勵，獎金2000。之後的8880，用來玩《搲銀》遊戲，原來知易行難，我只𢱑到150。整晚都是歡樂聲！」

陳欣健搲銀得個吉 從她上載的影片見到汪曼玲在開口中環節說中號碼，隨即從葉子楣手上接過利是，而「搲銀」遊戲中見到陳欣健非常落力鏟起銀紙，卻全落空收場，非常搞笑。汪曼玲亦落力搲銀，見到有兩張廿元，現場有好友立即再放上一百元。