保良局慈善盆菜筵開近330席 胡楓鄭俊弘獻唱炒熱氣氛

《保良局慈善盆菜嘉年華》早前圓滿舉行！活動當日筵開近330席，超過4,000人共聚一堂，享受暖意滿滿的盆菜盛宴。今年活動以「共融」為主題，凝聚社會各界力量，讓不同背景及年齡人士聚首共享佳節滋味。嘉年華所籌得善款將全數用於保良局多項服務，包括回味軟餐計劃、安老及醫療服務，為有需要人士送上關愛與節日祝福。

活動獲各界企業及善長鼎力支持，由贊助人宴請保良局屬下不同單位的受助者，包括基層家庭、兒童、長者、青少年、康復學員及學生等，一同品嘗圍村風味盆菜，體驗傳統文化。今年本局亦獲善長夏里拉家族特別贊助900多名大埔宏福苑居民參與，讓街坊們重聚，共敘鄰里情誼，重拾久違的溫暖。

當日活動有勞工及福利局副局長何啟明先生, JP，以及環境及生態局副秘書長（食物）余健強先生蒞臨主禮，並獲漁農自然護理署擔任是次活動的支持機構。保良局主席何芷韻太平紳士於致詞時除了感謝兩位主禮嘉賓撥冗蒞臨，並向節目籌委會主席郭浩泉副主席、何許頴嘉總理、蔡加敏總理、孟韋豪總理及梁鈞滺總理的悉心策劃與推動致以謝意。