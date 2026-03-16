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娛樂
出版：2026-Mar-16 22:45
更新：2026-Mar-16 22:45

李帝勳4‧30來港搞見面會 增添特別環節與fans起分享入行20周年喜悅

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人氣男星李帝勳 4

李帝勳將於下月在旺角麥花臣場館舉行 《Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING》香港站。

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《模範的士3》人氣男星李帝勳將於4月30日(星期四) 晚上7時正，在旺角麥花臣場館舉行 [Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING] 香港站，這也是他為了慶祝入行20周年的重頭活動。票價分別為$1799(VVIP)、$1299 (A - VIP) 和$899 (B - VIP) 三種，3月16日(星期一)中午12時正開始在Cityline公開發售。屆時李帝勳將帶同一連串精心安排的節目和福利，在麥花臣場館內和大家一起分享他入行20周年的這份喜悅。


李帝勳 [Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING 香港站]橫度海報

李帝勳《Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING 香港站》將於4月舉行。

香港站門票早前於Patotix的優先訂票已全部售罄，大會得悉此好消息後感到非常興奮，也即時告知李帝勳經理人這個喜訊。為了答謝香港粉絲對李帝勳的支持，大會也在構思能否在香港站加插特別限定環節，詳情待和經理人確認後，便會盡快透過官方渠道通知大家。

大會早前公開今次FABMEETING香港站座位圖和粉絲福利詳情，香港站全場觀眾均可參予擊掌會和獲取數碼簽名海報，部分幸運兒更有機會得到包括迷你訪談；和李帝勳合照；和李帝勳影寶麗來再加他的親筆簽名；以及親筆簽名海報等不同福利，務求令大家滿載而歸，渡過一個愉快及難忘的假期前夕。

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李帝勳 [Our 20th Moment 2026 LEE JE HOON FANMEETING] 香港站粉絲福利圖

粉絲福利圖

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