熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-16 22:45
更新：2026-Mar-16 23:15

Candy@COLLAR單飛一腳踢宣傳新歌 農夫紅館開show要諗點減場？

分享：
WhatsApp Image 2026 03 15 at 19.19.59 (3)

Candy推出首支個人單曲《直白》，迎接「一腳踢」宣傳新歌的日子。

adblk4

農夫FAMA(陸永、C)COLLAR成員王家晴(Candy)和曾傲棐(Arvin）昨(15)參加「一腳踢全能挑戰賽」的壓軸賽事「明星爭霸戰」，JFFT成員床哥和雞翼擔任星級主持，CandyArvin聯手對戰農夫，跟個人挑戰賽的選手分組比賽，大鬥腳法，爭奪「一腳踢」至尊寶座。最後由農夫勝出，陸永笑指自己贏得有啲唔公道，因為全程由隊友帶領，更差點變成「明星拖累戰」。C君自言最大貢獻只是「袖手旁觀」，陸永則主要負責提供情緒價值，不斷為隊友打氣。

Z63 2903 b Z63 3227 Z63 2810 (1) Z63 2953

無意加場

談到早前忙於成立新公司及籌備棟篤笑大賽，兩人表示早已習慣凡事「一腳踢」。至於5月舉行的演唱會，整個製作更幾乎由二人親自包辦：「因為個Show係我哋自己度出嚟，所以劇本要自己寫、啲歌要自己排，甚至編曲都要自己做，所有Creative基本上都係我哋搞，團隊就幫手執行其他部分。」演唱會將於明日開始優先訂票，二人笑言暫時未想加場，反而幽默自嘲，笑言要先思考如果賣得未如理想應該點樣減場。

WhatsApp Image 2026 03 15 at 20.10.54 (1) WhatsApp Image 2026 03 15 at 19.19.59 (3) WhatsApp Image 2026 03 15 at 20.10.54

CandyArvin坦言為落敗感失望，Candy透露接下來將迎來「一腳踢」的宣傳日子：「之前一直同COLLAR一齊宣傳團歌，今次係我第一次自己一個『一腳踢』宣傳新歌《直白》。」她在活動上首度現場獻唱新歌超緊張，Candy：「好感恩今日有陽光，唱歌時可以見到粉絲嘅面孔，令我好安心，可以更加投入去唱。」
Arvin笑指自中學畢業後已很少參與競技比賽，原打算保持形象，未料一落場便全情投入：「玩玩下發現自己原來『本咗條老命』去拼，先知原來我嘅好勝心大過容貌焦慮！」他亦透露未來希望挑戰「一腳踢」製作一首歌，嘗試自己作曲、填詞甚至擔任監製。談到即將於8月舉行的演唱會，他更希望可以「一腳踢」彈埋結他演出。

adblk5

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務