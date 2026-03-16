Candy@COLLAR單飛一腳踢宣傳新歌 農夫紅館開show要諗點減場？

農夫FAMA(陸永、C君)、COLLAR成員王家晴(Candy)和曾傲棐(Arvin）昨(15日)參加「一腳踢全能挑戰賽」的壓軸賽事「明星爭霸戰」，JFFT成員床哥和雞翼擔任星級主持，Candy與Arvin聯手對戰農夫，跟個人挑戰賽的選手分組比賽，大鬥腳法，爭奪「一腳踢」至尊寶座。最後由農夫勝出，陸永笑指自己贏得有啲唔公道，因為全程由隊友帶領，更差點變成「明星拖累戰」。C君自言最大貢獻只是「袖手旁觀」，陸永則主要負責提供情緒價值，不斷為隊友打氣。

無意加場 談到早前忙於成立新公司及籌備棟篤笑大賽，兩人表示早已習慣凡事「一腳踢」。至於5月舉行的演唱會，整個製作更幾乎由二人親自包辦：「因為個Show係我哋自己度出嚟，所以劇本要自己寫、啲歌要自己排，甚至編曲都要自己做，所有Creative基本上都係我哋搞，團隊就幫手執行其他部分。」演唱會將於明日開始優先訂票，二人笑言暫時未想加場，反而幽默自嘲，笑言要先思考如果賣得未如理想應該點樣減場。

Candy與Arvin坦言為落敗感失望，Candy透露接下來將迎來「一腳踢」的宣傳日子：「之前一直同COLLAR一齊宣傳團歌，今次係我第一次自己一個『一腳踢』宣傳新歌《直白》。」她在活動上首度現場獻唱新歌超緊張，Candy：「好感恩今日有陽光，唱歌時可以見到粉絲嘅面孔，令我好安心，可以更加投入去唱。」

Arvin笑指自中學畢業後已很少參與競技比賽，原打算保持形象，未料一落場便全情投入：「玩玩下發現自己原來『本咗條老命』去拼，先知原來我嘅好勝心大過容貌焦慮！」他亦透露未來希望挑戰「一腳踢」製作一首歌，嘗試自己作曲、填詞甚至擔任監製。談到即將於8月舉行的演唱會，他更希望可以「一腳踢」彈埋結他演出。