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娛樂
出版：2026-Mar-17 13:00
更新：2026-Mar-17 12:45

周永恆與Ivy周曉彤疑似復合 被拍到孖住行街兼互咀

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Ivy周曉彤早前現身解釋與周永恆關係。 (林俊源攝)

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周永恆(Roy)早前被網民拍到於港鐵車廂內，跟已分居的前妻陳薇相擁，觸動現任女友、前女團MVG成員周曉彤(Ivy)神經，雙方掀起罵戰。Ivy在社交數臭男方是大話精，她於本月初(3月4日)出席公開活動時，自言只是「象徵式」鍾意Roy，強調兩人只拍了一日拖，又大爆對方用兒子來作情緒勒索，做出不同的滋擾行為，包括屋企門口發癲、不停按門鐘和call消防等，甚至被叉頸恐嚇。不過Roy隨即反擊，公開情慾短訊，直斥對方求愛不遂及因愛成恨，雙方關係惡劣，再見不是朋友。不過，事情峰迴路轉，日前有網民拍到兩人拍拖照片，更有傳媒拍到兩人咀嘴，一個早餐兩份食的照片，似乎已經復合。本報就事件向Ivy查詢，但暫未有回覆。

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網民直斥大話精

昨晚有網民在Threads上載周永恆和周曉彤孖住行街拍拖的照片，寫道：「究竟周永恆同周曉彤呢兩個人有幾癲？女嘅就上晒新聞話叫周永恆唔好再騷擾佢，但又俾我撞到佢哋兩個一齊喎，兩個都大話精嚟嘅，究竟要俾我撞到佢哋幾多次？」3張照片雖然只拍到兩人背面，但不難認出是Roy和Ivy，兩人沒有拖手，但明顯是一齊行街，看衣著打扮是住在附近落街購物或吃東西，而網民特別指名是昨日(16日)下午3時拍的照片，有網民留言指出地點是啟德啟晴邨。同時，有傳媒拍到Roy和Ivy上周一(9日)早上十指緊扣在啟德的大型商場拍拖，男方送花冧爆女方，兩人邊搭電梯邊咀嘴，然後一個麥記早餐兩份食，接著走到附近公園，Ivy主動吻別男女後，Roy才出發去返工，親暱如熱戀中的情侶，看來已重修舊好。

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