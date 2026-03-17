Ivy周曉彤親認翻撻周永恆兩星期 稱曾被叉頸恐嚇轉頭甜蜜復合 (有圖)

周永恆(Roy)與內地太太陳薇婚姻觸礁，陳薇已委托律師處理緊離婚程序，程序進行接受一年，消息曝光同時卻爆出男方跟前女團MVG成員周曉彤(Ivy)發展地下情，雙方日前才掀起隔空罵戰，Ivy在社交平台數臭Roy是大話精兼有精神問題，並在本月月4日出席公開活動時，自言只是「象徵式」鍾意Roy，強調兩人只拍了一日拖，又大爆對方用兒子來作情緒勒索，做出不同的滋擾行為，包括屋企門口發癲、不停按門鐘和call消防等，甚至被叉頸恐嚇。

退出娛樂圈望平靜生活

今日傳出Ivy與周永恆已戲劇性復合，《am730》記者今日透過WhatsApp以短訊查問兩人是否復合，Ivy回覆：「是的」，並附上兩個合十emoji。追問下，她再回：「我想澄清少少嘢。首先我要好多謝嗰個網民嗰張相，就係因為嗰張相 先至引發咗呢一場風波，由頭到尾我冇講過大話，我講嘅所有嘢都係事實，一直以嚟我哋之間存在住好多個誤會，事件曝光之後令到我所有嘅問號都得到咗答案 ，而佢所指我嘅情慾短訊，都係因為當下佢爸爸過咗身，佢cap嗰堆字上面係通話，我同佢講完個電話後出於安撫，最後大家有共識咗 ，復合大約兩個星期了 ，我早已退出娛樂圈，希望可以平靜咁繼續生活。」Ivy亦向記者提供與周永恆的最新sweet爆合照。