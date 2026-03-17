陳啟泰爆《百萬富翁》造假內幕 周星馳奪百萬靠提水陳芷菁慘成炮灰

亞視經典節目《百萬富翁》絕對是香港人的集體回憶！當年主持陳啟泰一句「最後答案」更成為潮語，為節目創下三十多點收視神話，奠定陳啟泰「亞視一哥」地位。最近，陳啟泰走出抑鬱陰霾，全面回歸幕前，日前，他在網台節目大爆當年《百萬富翁》的「造假」 驚天內幕。



當年《百萬富翁》推出一集「慈善版」，請來周星馳作客，陳啟泰就大爆原來周星馳有特別要求，「除咗要求獎金一定要高之外，佢仲要做陳啟泰，由佢做主持角色，我去答！」他續指：「你如果做一個電視台，仲係一個弱台，你唔畀100萬佢，你係唔係傻㗎？你幾多錢都請佢唔到啦，如果佢唔上嚟。」為了確保周星馳可以威水地拎走百萬巨獎，幕後團隊出盡法寶，頻頻「畀貼士」，務求營造一個皆大歡喜的結局，最終周星馳順利贏得100萬。

難度降低送100萬 而除了周星馳有特別待遇，連平民參賽者都曾經被「安排」贏錢！當年TVB為狙擊亞視，買了英國遊戲節目《一筆OUT消》來打對台。眼見收視大戰一觸即發，亞視老闆封小平下一道命令：「一定要送出一百萬獎金！」陳啟泰大爆當時有降低問題難度，造就參賽者陳漢翔順利過關斬將，成為首位百萬得主。翌日，全港七份報紙的A1頭條，都大肆報導《百萬富翁》送出一百萬的消息，為亞視贏盡免費宣傳，陳啟泰表示：「你知唔知當時一份報紙頭條要收幾多錢？依家係7張報紙都頭條，仲要大讚個節目，送出呢100萬真係抵。」

陳芷菁被笑足25年 提到《百萬富翁》的經典蝦碌場面，一定不少得陳芷菁與鄧光榮組隊一幕！當年陳芷菁信心爆棚答錯問題，仲拋下一句「我讀Drama㗎！」，結果被網民笑足25年。陳啟泰披露真相，原來這是節目組的「陰謀」，「芷菁真係陰功，我要鄭重同佢道歉。其實嗰陣慈善版，我哋諗過係唔可以吓吓都畀嘉賓們贏好多錢，一啲要好多，一啲就唔可以，好遺憾陳芷菁和鄧光榮係要壯烈犧牲，所以我哋冇畀佢哋貼士。到依家佢都仲畀人笑緊，所以我要Say Sorry。」陳啟泰坦言對此內疚多年，並預告今年6、7月將會在 HOY TV 主持一個全新的問答遊戲節目，屆時一定會邀請陳芷菁上來，讓她「一雪前恥」！