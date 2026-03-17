張美妮慶祝46歲生日 戴皇冠許願少女感不減

張美妮早年透過TVB第13期藝員訓練班入行，曾參與唔少節目主持及劇集演出，包括《閃電傳真機》、《至NET小人類》、《東張西望》、《流行都巿》、《異空感應》、《超能使者》等等，令觀眾留下深刻印象。2013年，張美妮與髮型屋老闆黃偉強（KK）結婚，婚後誕下一名女兒，生活重心逐漸轉向家庭，近年較少喺幕前亮相；不過，張美妮仍不時透過社交平台分享近況，與粉絲保持互動。日前，張美妮藉46歲生日於社交平台PO出慶生片段及照片，與網民一同分享喜悅，獲網民生日祝福之餘，更被大讚依然充滿少女感。

獲網民讚保養得宜 從影片中可見，張美妮當日盛裝打扮出席生日派對，身穿一條露肩黑色貼身連身裙，展現纖瘦身形，再配搭珍珠耳環與精緻妝容，整體造型高雅大方，充滿貴氣，皮膚依然白滑細緻，整體狀態相當出眾，幾乎睇唔到歲月痕跡。張美妮手捧生日蛋糕，喺朋友替佢戴上皇冠並點燃蠟燭後，隨即開心地許願並吹蠟燭，現場氣氛相當熱鬧。唔少網民被張美妮嘅凍齡外貌所吸引，留言激讚佢保養得宜，更形容張美妮係「最強美魔女」，外表似30歲出頭多於真實年齡：「一直都這麼漂亮」、「公主」、「完全看不出真實年齡」、「真的保養得很好」等等。

其實去年張美妮45歲生日亦有於社交平台大曬一系列唯美寫真，佢穿上天藍色晚裝躺喺地上擺甫士，充滿仙氣，表示踏入新歲數，更能感受到一種柔軟溫柔嘅力量，令佢更能活出真我，覺得人生喺呢一刻先係正式開始：「Today is my birthday，以前20幾歲覺得30幾歲好老，而家40幾反而感覺～人生，似乎在這一刻才正式開始。」當時亦有唔少網民激讚佢係女神，直言靚到唔識形容。 原文刊登於 Yahoo娛樂圈