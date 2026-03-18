林志玲51歲依然美麗優雅　與AKIRA結婚6年「每天都開心」

女星林志玲2019年跟日本「EXILE」成員AKIRA（黑澤良平）結婚，兩人育有一名寶貝兒子。已經51歲的她久違公開露面，17日擔任愛心大使，出席慈善特賣記者會，分享近況，並透露出門前兒子的一舉動讓她整個人融化了。
「我最喜歡媽媽了！」
林志玲身穿一襲黑色蕾絲背心套裝裙，小露水蛇腰優雅現身，她今年51歲，皮膚狀態絕佳，相當凍齡。與AKIRA結婚至今6年多，林志玲談及近況時笑說，自己每天都蠻沉浸在開心的感覺：「我覺得自己要尋找生活的小點滴，我只要看到我的兒子跑過來，然後說媽媽I love you ，我就覺得好開心好幸福。」這份感動也讓她每天都充滿動力去面對新的挑戰。
林志玲也分享，3歲兒子平時還會拍影片向她告白，除了會用中文、英文外，也會用日文萌喊：「我最喜歡媽媽了！」。
「我知道當媽媽很辛苦」
除了日常生活外，林志玲被問及當媽後在挑選服裝上面，心態上會不會比較不一樣？她分享，自己以前很喜歡蕾絲，但現在很注重服裝要舒適、方便動，因此很多蕾絲服裝都被塵封在家裏的某個角落，直到最近開始有工作後才會把它拿出來：「我覺得舒適歸舒適，工作歸工作，帶孩子的時候大家還是舒適最重要，也許可以帶飾品或帽子，就會有畫龍點睛的效果。」
最後，她也不忘向媽媽們喊話：「我知道當媽媽很辛苦，可是我們盡量還是要愛自己，讓自己活得精彩！」
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