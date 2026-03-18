林志玲51歲依然美麗優雅　與AKIRA結婚6年「每天都開心」

女星林志玲2019年跟日本「EXILE」成員AKIRA（黑澤良平）結婚，兩人育有一名寶貝兒子。已經51歲的她久違公開露面，17日擔任愛心大使，出席慈善特賣記者會，分享近況，並透露出門前兒子的一舉動讓她整個人融化了。

「我最喜歡媽媽了！」

林志玲身穿一襲黑色蕾絲背心套裝裙，小露水蛇腰優雅現身，她今年51歲，皮膚狀態絕佳，相當凍齡。與AKIRA結婚至今6年多，林志玲談及近況時笑說，自己每天都蠻沉浸在開心的感覺：「我覺得自己要尋找生活的小點滴，我只要看到我的兒子跑過來，然後說媽媽I love you ，我就覺得好開心好幸福。」這份感動也讓她每天都充滿動力去面對新的挑戰。