熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-18 15:00
更新：2026-Mar-18 15:00

林志玲51歲依然美麗優雅　與AKIRA結婚6年「每天都開心」

分享：
女星林志玲17日擔任愛心大使，出席夏姿慈善特賣記者會。（圖／中天新聞）

女星林志玲17日擔任愛心大使，出席夏姿慈善特賣記者會。（圖／中天新聞）

adblk4

女星林志玲2019年跟日本「EXILE」成員AKIRA（黑澤良平）結婚，兩人育有一名寶貝兒子。已經51歲的她久違公開露面，17日擔任愛心大使，出席慈善特賣記者會，分享近況，並透露出門前兒子的一舉動讓她整個人融化了。

「我最喜歡媽媽了！」

林志玲身穿一襲黑色蕾絲背心套裝裙，小露水蛇腰優雅現身，她今年51歲，皮膚狀態絕佳，相當凍齡。與AKIRA結婚至今6年多，林志玲談及近況時笑說，自己每天都蠻沉浸在開心的感覺：「我覺得自己要尋找生活的小點滴，我只要看到我的兒子跑過來，然後說媽媽I love you ，我就覺得好開心好幸福。」這份感動也讓她每天都充滿動力去面對新的挑戰。

adblk5

林志玲也分享，3歲兒子平時還會拍影片向她告白，除了會用中文、英文外，也會用日文萌喊：「我最喜歡媽媽了！」。

Cut 1773724708 52wybUk 林志玲愛到主題公園減壓 林志玲同老公合作拍MV 林志玲婚禮世紀第二吻 45歲林志玲下嫁Akira 婚禮溫馨多次擁吻落淚 林志玲台南下嫁「放浪兄弟」AKIRA 林志玲囍帖曝光：執子之手與子偕老

「我知道當媽媽很辛苦」

除了日常生活外，林志玲被問及當媽後在挑選服裝上面，心態上會不會比較不一樣？她分享，自己以前很喜歡蕾絲，但現在很注重服裝要舒適、方便動，因此很多蕾絲服裝都被塵封在家裏的某個角落，直到最近開始有工作後才會把它拿出來：「我覺得舒適歸舒適，工作歸工作，帶孩子的時候大家還是舒適最重要，也許可以帶飾品或帽子，就會有畫龍點睛的效果。」

最後，她也不忘向媽媽們喊話：「我知道當媽媽很辛苦，可是我們盡量還是要愛自己，讓自己活得精彩！」

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務