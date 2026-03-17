盡訴心中情｜梁繼璋強勢加入新城廣播延續節目 白韻琹驚喜現身見證新舊交替傳承情懷

資深電台DJ梁繼璋（Michael）主持的情感談話節目《盡訴心中情》，將於4月5日（星期日）晚上10時，於新城知訊台及新城財經台兩台聯播，每個周日晚上陪伴大家。梁繼璋先生聲音醇厚，主持風格真摯細膩，多年來深受聽眾愛戴。是次加盟新城，他將透過《盡訴心中情》這個有著豐富故事底蘊的節目，陪伴聽眾走過每個情感時刻。節目將設有Phone-in及線上留言環節，打破大氣電波的界限，邀請全港市民一同分享生活中的喜與樂、哀與愁。

祝願新節目啟程順利

節目名稱《盡訴心中情》別具意義，梁繼璋期望透過節目傳遞一份關懷。他認為：「在這個世界上，不是每一個故事都有圓滿的結局，不是每一對戀人都可以快樂地繼續生活。雖然我們未必可以改寫故事，但我們可以將它記錄下來，作為生命的印記。無論是笑容，還是眼淚，都是屬於我們自己的。」他盼望節目能成為聽眾的樹洞，讓大家在此找到共鳴與慰藉。

該節目的前主持、演藝界及傳媒界的傳奇白韻琹女士（白姐姐），日前亦特別應邀出席「新城財經台二十五周年雄財宴」暨「香港企業領袖品牌2026」活動。白韻琹在活動中驚喜現身，並親自為梁繼璋打氣，祝願新節目啟程順利。兩代主持人的同場畫面，不僅展現了新舊傳承，更象徵著《盡訴心中情》這個經典名字的再度出發，延續電台節目的動人力量。