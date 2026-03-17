華語版《夜班經理》全新陣容加盟 陶大宇拍住藝訓班同學劉青雲大鬥演技

由《手捲煙》的陳健朗執導，劉青雲、梁洛施、彭于晏與李若彤等主演的劇集《夜班經理》，將於今年底於內地影視平台播出，《夜班經理》是翻拍美劇《The Night Manager》。今天隆重公布新主演陣容，歐鎮灝、盧慧敏、鄧濤等新晉演員傾力演出。

獨立製作公司 The Ink Factory釋出華語版《夜班經理》全新主演陣容，這部每集45分鐘、共 12集的劇集，改編自屢奪大獎的同名英美合作經典劇，全新華語版由陳健朗執導，不僅為華語觀眾重新詮釋這段扣人心弦的諜戰故事，完整保留原版備受喜愛的懸疑氛圍與緊張節奏，更融入華人觀眾熟悉的情感連結，繼早前公布由彭于晏、劉青雲、梁洛施與李若彤領銜主演後，今日新公布的演員陣容再添強度，集結資深實力派與新生代人氣演員，陣容亮點十足，包括香港資深演員陶大宇飾演原創角色江來發，此角為劇中核心反派郭禮儒（對應原著小說 Richard Roper，劉青雲 飾）的舅父。值得一提的是，陶大宇與早前官宣的主角之一劉青雲，為 1983年無綫藝員訓練班同期同學，此次是兩人時隔近 35年首度同框合作，老戲骨聯手飆戲，堪稱「港劇觀眾青春回憶殺」。馬來西亞實力演員李銘忠，憑《台灣犯罪故事》榮獲 2024年亞洲電視大獎最佳男主角，今次飾演賴志強，是郭禮儒身邊忠心耿耿的左右手兼安全顧問（對應原著小說 Lance “Corky” Corkoran），其冷硬細膩的演技與角色高度契合。至於香港新生代人氣演員George歐鎮灝，則飾演全新原創角色Franco，身為賴志強的兒子，亦是郭禮儒核心犯罪團伙的重要成員，新生代演技潛力備受矚目。

此外，擁有哥斯達黎加華裔血統、多才多藝的香港藝人Amy盧慧敏，於劇集首集出演關鍵角色阿寶（對應原著小說 Sophie Alekan），她與主角陳通（原著 Jonathan Pine，彭于晏飾）有著不為人知的過往連結，亦是推動陳通展開臥底行動的核心關鍵人物。盧慧敏歌影視三棲發展順利，既是香港影壇新寵，去年更進軍樂壇，一連推出四首個人作品，並於多個音樂頒獎典禮獲獎，演出備受期待。

另一位特別出演的香港演員吳嘉龍，為香港傳奇演員吳耀漢之子，飾演Harry Garrigan（代號「Happy Joe」），一名背負黑暗秘密的愛爾蘭影子特工，他與陳通之間的複雜關係，為劇集增添更多戲劇張力與懸疑感。值得一提的是，盧惠敏與吳嘉龍過往均曾與彭于晏有過合作，默契十足，相信將為群戲帶來更出色的化學效應！