郭富城出席活動親授禁毒舞步 將《唱這歌》經典歌詞變口號

由保安局禁毒處主辦的「聽我講：一齊企硬唔take嘢」禁毒宣傳活動今日（17日）於尖沙咀舉行。榮譽禁毒專員郭富城聯同保安局局長鄧炳強等嘉賓，一同主持全新禁毒電視宣傳短片首播儀式。活動由司儀吳幸美揭開序幕，佛教筏可紀念中學學生以活力十足的啦啦隊舞蹈炒熱全場。隨後保良局「《無毒新宇宙》歌舞劇青年團」獻唱原創歌曲《誰都可發光》，以歌聲傳遞遠離毒品的正能量。

提醒青少年拒絕毒品誘惑 今次郭富城接受委任後，非常積極思考参與宣傳片的創意，提出用其首本名曲《唱這歌》的副歌「聽我講」，融入宣傳口號內，演化成：「聽我講，一齊企硬唔take 嘢」這個2026版本《禁毒口號》。郭富城表示留意到有青少年因一時無知或貪圖金錢利益而吸食或參與販運依托咪酯，據資料顯示，有些小學生也被誘騙吸毒，情況令人憂慮，亦令他深感有責任運用自身影響力，加強禁毒信息的傳遞。他特意邀請多名熱愛舞蹈的年輕人參與拍攝新宣傳短片，以他們追尋夢想的努力與堅持，提醒青少年在成長路上要堅守信念、拒絕毒品誘惑，帶出「依托咪酯 一次都唔好試」的信息，並呼籲大眾「聽我講：一齊企硬唔take嘢」。

活動尾聲，郭富城與青年校園禁毒大使及舞者同台互動。他即席示範由他親自設計的禁毒舞步，將口號「聽我講：一齊企硬唔take嘢」融入動作，帶領台上青年一同起舞，現場嘉賓及觀眾亦齊聲高喊口號，氣氛高漲。