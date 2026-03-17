香港Comic Con第2波嘉賓名單出爐！《怪奇物語》大反派+《哈利波特》張秋都有份

香港Comic Con第2波嘉賓名單出爐！

香港 Comic Con 2026將於2026年5月29日至31日一連三日首次於香港會議展覽中心舉行。今日官方公布第二輪嘉賓名單，包括有《怪奇物語》奸角Jamie Campbell Bower、《Bridgerton》的邪惡繼母梁佩詩以及《星球大戰》系列中飾演複製人波巴·費特的Daniel Logan。

Jamie Campbell Bower在《怪奇物語》扮演反派Vecna。

早前香港Comic Con 2026宣布邀得全球多位廣受影迷推崇、包括了電影及影集的重量級巨星，一同參與香港 Comic Con 2026，當中包括丹麥性感男神 Mads Mikkelsen、《絕命毒師》「炸雞叔」Giancarlo Esposito，以及經典科幻神作《回到未來》的博士Christopher Lloyd。

Jamie Campbell Bower在《怪奇物語》扮演反派Vecna，他另一個較為人熟悉的角色是在《哈利波特》系列中擔演年輕葛林戴華德一角。至於梁佩詩則在近日熱播的Netflix劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）新一季中飾演氣場強大的邪惡繼母 Araminta Gun 夫人。她於《哈利波特》系列扮演張秋一角，令她為人認識，今次她在《Bridgerton》中的演出亦非常吸引，令不少網民熱烈討論。

Daniel Logan在《星球大戰前傳ll：複製人侵略》飾演傳奇賞金獵人的少年版本，多年來仍是粉絲心中的經典角色，至今仍為人津津樂道。

早前香港Comic Con宣布有3位外籍影星來港出席活動。