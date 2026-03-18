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娛樂
出版：2026-Mar-18 09:00
更新：2026-Mar-18 09:00

鍾培生為莊雅婷吊威也吊足29次 首回應未婚妻被民建聯勸退

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鍾培生與未婚妻莊雅婷一齊出席晚宴。（娛樂組攝）

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鍾培生自從宣布同莊雅婷訂婚之後，他的IG stories不再是遊戲卡、電競，而是不停貼出跟莊雅婷的拍拖點滴，完全感受到他對莊雅婷有多喜愛。他籌備的「進擊的求婚」連日來洗版，時至今日仍有不少人討論，鍾培生非常滿意自己的計劃，更連續拍了多條影片大談自己是如何準備。他意外爆出莊雅婷喜歡獨一無二的東西，以及每次食嘢，女方都不停點食物，但只會吃少少。

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鍾培生今次求婚邀請了來自日本、台灣等地的KOL朋友到場，有份參與求婚派對的KOL日前列出今次求婚用到費用，單是crew已經花了20萬，威也團隊要50萬，家傳之寶巨鑽戒指至少值一百萬，三個部份加埋已經170萬，還未計他訂造的大型裝置、邀請樂團、服裝化妝、燈光效果等。現時他的求婚短片瀏覽量高達5百多萬，難怪鍾培生亦不禁表示「真係勁過伊朗！Google個top search，伊朗打咗5日，我個訂婚喺14小時入面，個search rate係勁過伊朗5日加埋！」

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鍾培生提到最初想到的求婚是在銅鑼灣的Sogo大電視播出「Marry Me」字眼，著一大班人穿上相關字樣的tee和拿住氣球，但自己有感「唔夠elegant同有啲cheap」，加上會阻街，所以打消念頭。他亦想過去主題樂園、甚至包一個島去求婚，但都是只得女方開心，自己唔開心。他坦言今次的求婚方式是自己也很喜歡，亦符合莊雅婷喜歡獨一無二的東西。昨日他又提到自己仍為今次求婚感到自豪，並提到自己為了今次求婚，前後練習了29次。

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他又分享自己吊威也做出一系列動作困難之處，也因為拔出道具武器時，令到他的腰部受傷。他坦言求婚當日，身穿的衣服連道貝重達5公斤，加上要還原動漫的落地動作，自己很擔心失平衡。他直言落地的動作是最難，所以不停練習，幸好最後一take過。網民除了留言讚他認真搞呢壇大龍鳳外，亦問到「點睇民建聯成員要求你未婚妻落台負責？」他回應說︰「民建聯應該冇咁弱智，yahoo 話相關人士，可能係民建聯入邊洗廁所嗰個講！」

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鍾培生回應民建聯要未婚妻退出政界一事。

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