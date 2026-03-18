混血肥仔拎埋協議書判詞交代一切 否認家暴反遭網民繼續聲討

YouTuber混血肥仔與太太芊蕙鬧離婚，男方被爆偷食公司女主持丁彥均(丁丁)，日前更有網民發現他被英國法庭判罪，指他毆打罪成。其後份屬二人好友的Bob叔發文指事件屬於家暴，事件搞到一地花生。混血肥仔拍下一條長約10多分鐘的影片，他表示影片目的是想交代事實的真相，而他為了印證自己的說法，更拿出婚居協議書、法庭的判詞等等。不過，網民就指混血肥仔是借這些「證據」轉移視線，嘗試為自己洗白。

他表示今次拍片目的不想再有身邊人受傷害，希望大家停止討論他的家事。他說︰「上一年情人節開始，『混血肥仔出軌』嘅講法開始出現，當時我曾經逼於無奈喺現實世界冇辦法和平同埋和平協嘅情況之下出過一篇聲明。」之後他便提到發聲明後被指沒有簽分居協議書，他在影片貼出一份有雙方簽名的文件，指當時自己沒有工作是因為跟工作夥伴商議後，不想「無了期花生」，寧願待事件處理好才公開，並指雙方就婚居協議書的了解出現分歧。

他解釋說︰「對方可能認為，就算我哋大家已經口頭協議好離婚，喺分居期間我了解其他對象都算我出軌。我會認為，大家都已經同意分居，我唔算出軌。點講都好，我覺得我處理呢件事係處理得唔好嘅。」他表示自己不解為何英國圈子的人指他想放棄兩個小朋友及回流香港，自己只好用時間去證明。

其後他又拿出法庭就他們撫養權的安排，指二人可以各自承擔不半照顧小朋友的時間，並稱法庭的判決比起「知情人士」所謂的觀察來得更專業。他亦貼出一則是來自前妻的Whatsapp透過中間人的傳話內容，見到女方要求混血肥仔要繼續進行轉樓的程序，以及履行每月家用責任，當中女方其中一段內容是「如呢個星期內直至轉移手續完成，期間層樓係沒有任何進展，就會即時聘請離婚律師，而我係一定會發表離婚聲明。唔會再包庇你任何婚內出軌及不道德嘅行為。」混血肥仔稱自己尋求過法律意見後，指前妻不承認分居協議書的存在，加上對話有恐嚇成份，所以律師建議他把所有事放上法庭解決，直至現在仍未解決財務問題。

不過，混血肥仔就家暴的指控花了不少時間去回應，他先解釋「Domestic Abuse家暴」及「Assault by beating」的不同。他拿出法官的判詞，指他不是「Domestic Abuse家暴」，他續提到事發當日大家有激烈的口角，「情緒衝動下，我哋曾用手指篤向對方肩膀位置，互相推撞，我重申我絕對冇拳打腳踢。」他亦讀出法官的判詞，提到他在警局承認用手指篤到芊蕙子的肩膀紅腫，並引用當中指他是好人的句子，用作強調自己沒有家暴。雖然混血肥仔就事件向前妻致歉，但話風一轉，他再次不點名指有人「話我打女人、拳打腳踢，甚至打到入醫院，呢個係好嚴重嘅指控。」並批評其他人不發聲去阻止事件被誇大。

在影片最後一分鐘，混血肥仔再次不點名批評Bob叔，更語重心長謂︰「網上世界或者已經唔容許沉默……我深明一個道理『千祈唔喺世界入面搵公義，因為每一個人係判官，你總會聽到你唔啱聽嘅說話，最緊要係喺現實世界入面你點樣做好你自己。』」 不過，網民就唔多buy混血肥仔，指他強調沒有家暴而是襲擊罪成，不禁問道︰「要幾大力先篤到襲擊罪」、「講到自己迫於無奈要認罪，喺度偷換概念家暴同襲擊係兩樣唔同嘅嘢，Charge你襲擊唔代表你冇家暴！」、「襲擊老婆唔係家暴，X你老母笑死！」、「佢既意思家暴應該係日日係屋企打老婆先算一次半次打獲唔算家暴！」對於混血肥仔認為由分居起可以去認識其他對象不算出軌，網民說︰「佢自己聲稱分居協議後先溝阿丁亅擺明分居前就有偷食情況先會導致離婚啦！好人好者，點會分居，搞清楚前因後果！」