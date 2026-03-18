62歲邵美琪為《臥底嬌娃》超淡妝上陣 曬極級逆齡顏值

由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等。昨晚《臥底嬌娃》值得關注焦點，是年屆61歲的邵美琪（Maggie），為了配合「做Facial」劇情，竟直接以超淡妝上陣，且皮膚狀態依然完美，絕對是「美魔女」代表人物。除了逆齡程度驚人，Maggie的「戲場」亦是天花板質素。昨晚當張㬢雯遞上她的「信用卡」暗示關禮傑與姚嘉妮有染時，Maggie表現出冷靜一面之餘還帶著深沉，完美呈現角色內心的複雜狀態；為免顯得煞有介事兼在張曦雯面前露出破綻，Maggie立馬收起負面情緒、眼神堅定又霸氣謂：「公事上我同我老公分得好開架，你唔使同我講」，最後冷冷的一句：「你喺邊度執（張信用咭）咪擺番邊度咯」更讓人有不寒而慄之感。

監製激讚EQ極高 之後一場，當邵美琪聆聽張曦雯訴說母親慘死的不幸過去時，又隱隱流露出心痛又明白的表情，兩種情緒均比平日的親切慈愛及睿智女強人Look更具層次，難怪監製方駿釗激讚Maggie是香港數一數二「演技頂級的女演員」，而且EQ極高，方駿釗：「邵美琪EQ同壇數都好高，每次睇完劇本，佢都會問到好中Point嘅嘢，例如點解要咁做、點解唔咁做，好識問問題，亦代表佢好識睇劇本。但有時大家知道戲劇嘅嘢好難用邏輯去解釋，但每次佢都會話：『我明喇』，然後就會好soft咁融合咗我同佢嘅睇法入去，呢個係佢演技同做人嘅EQ。」

「中風之神」又病發 另有「中風之神」的潘志文，昨晚掩著心口掙扎的鏡頭一播出街，網民亦高度關注他中風角色是否再添新紀錄。其實潘翁今次角色遇到的是心臟問題，且最後成功痊癒，令網民大嘆虛驚一場，但仍讚賞他病發一刻做得很像真。曾在訪問中透露，務求中風戲要演得一次比一次好的潘翁，這次演心臟病發一樣入木三分，且將「有口難言」的慈父角色演得入型入格，昨晚在病床抱緊Kelly大和解一幕，眼神更盡是慈愛和安慰，相當好戲。