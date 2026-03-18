張敬軒Gin Lee派奶茶考起fans 霍汶希一句KO小朋友引爆笑點

為迎接「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」，除予有大型演出外，宣傳活動繼續浪接浪。繼日前的「英皇娛樂25+ Moving Cantonpop Disco電車派對」，昨日（17日）輪到金牌經紀人霍汶希（Mani），率領張敬軒及Gin Lee李幸倪齊齊快閃麥當勞，化身「奶茶大使」落區同粉絲近距離接觸，場面熱鬧。三人同為英皇娛樂25+慶典造勢，與眾同樂！

張敬軒及Gin Lee李幸倪齊齊快閃麥當勞，化身「奶茶大使」落區同粉絲近距離接觸。

軒仔跟Gin一踏入店舖，迅即吸引餐廳食客的目光，顧客紛紛舉起相機及要求合影，氣氛勁high。不過話明是大使，當然並非單單派杯奶茶咁簡單，兩位歌手跟大家玩起問答遊戲，而且問題亦「甚有難度」。軒仔負責派奶茶時，向幸運顧客抛出問題：「以下邊一位唔係英皇女歌手？ A. 容祖兒 B. Gin Lee C. 霍汶希。」雖然問題表面簡單，但暗藏陷阱，幸好顧客醒目，秒速回答：「C！霍汶希！」軒仔即時豎起手指公，親自奉上冰凍奶茶。到Gin Lee出手，她問了一條「送分題」：「今年英皇娛樂幾多歲生日？」顧客亦不弱，興奮答出：「25+！」即刻有奶茶歎！

期間有位小朋友獲軒仔親自送贈奶茶，不過小朋友怕醜不敢收，Mani即刻發揮「阿媽」本色，溫柔地說：「唔使驚㗎，係請你飲唔使錢㗎，真係請你飲㗎。」一句說話即刻引到全場大笑，場面溫馨又搞笑。玩到興起，Gin更貼地跟顧客齊坐低，同成枱顧客一齊舉杯暢飲，打成一片。亦有不少顧客捉緊機會向軒仔及Gin集郵，親民的二人當然來者不拒，將開心氣氛延續到最後。