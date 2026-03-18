周永恆獲女友撐有義氣愛錫另一半 Ivy周曉彤自揭抑鬱病發已睇醫生

已睇醫生服藥

昨日傳出Ivy與周永恆已戲劇性復合，女方接受記者訪問時直認大家復合大約兩個星期。不過翻撻消息出街後，Ivy在自己帳號出story，以白字黑底寫：「我就好似人質咁，全部人逼我分手，佢唔俾我分手，最終到我想自殺，唔好再逼我，我承受夠多了。」之後再寫：「我已經抑鬱症病發咗成個月，已經冇胃口食野日日都喊，但係我依然好努力咁面對所有嘢，好努力咁生存下去，唔好再煩住我，唔好再逼我，唔好再指示我做任何嘢。」其後，Ivy將自己的IG帳號改為非公開，經《am730》記者詢問下，她承認抑鬱症病發，正有睇醫生及食藥。Ivy還透露：「自從同咗佢一齊之後，大部分朋友都叫我同佢分手，只要一提出分手，佢就會發癲。每次我好無助好驚嘅時候，我向佢哋(朋友)求救，佢哋冇幫過我，連信息都冇回。一直就夾咗喺朋友同男朋友中間，好大壓力好辛苦。實質我同阿Roy都係十幾年友誼，做朋友嗰陣佢對我好好，好有義氣。同咗佢一齊之後，佢好錫我 ，好包容我，佢已經改變咗好多，但分手就搞唔掂，所以唔好再叫我分手了！唔分手就唔會發生咁多事，放過我吧！」Ivy自言並非第一次拍拖，認為若分手就可以解決所有問題，她就不用受盡困擾，大嘆自己進退兩難。