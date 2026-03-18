林嘉欣演奸角著泳衣 演PCCW首部英語原創劇《The Season》

PCCW Media首部成功進軍美國主流串流平台的劇集《THE SEASON》，有三屆影后林嘉欣、《我的超豪男友》Chris Pang吳育剛、《波西傑克森》杜比史提芬斯（Toby Stephens）及《太陽召喚》李梅（Jessie Mei Li）等坐陣，眾演員今日(18日)聯同涂亞倫(Yalun Tu)現身香港國際影視展(FILMART)2026 的預覽活動，齊齊看預告首播。《THE SEASON》全劇共6集，將於今年6月全球首播，是首部成功進軍美國主流串流平台的作品，將登陸亞洲、中東及南非的Viu、美國Hulu及Hulu on Disney+，並於香港Now TV上架。
《THE SEASON》由日劇《親愛的妖怪女友》涂亞倫(Yalun. Tu)擔任監製及編劇，描繪一個充滿華麗氣息的復仇故事，背景設在香港上流社會奢華的盛夏。Hext家族作為權力核心的老牌豪門，通過遊艇派對、賽馬盛事及慈善晚宴與城中名流周旋，支配著上流社會，同時秘密與醜聞正暗暗翻湧。涂亞倫自言居港近10年，看到港人很多時放工後聚會，表明不為工作，實質是全程猶如工作會議山，故有興趣寫這個優雅的復仇故事。
難忘拍攝遇颱風
林嘉欣相隔25年再拍劇，今次更是首次全英語上陣，挑戰甚大。她與Toby合演上流貴族夫婦，為保護家族產業不擇手段，更會大展舞姿及泳衣登場。她指透過今次拍劇演貴婦角色，看到不同面貌的香港。Toby曾多次來港旅遊和品嘗美食，今次在港拍攝，最深刻是遇上颱風，大風大雨在郵輪拍戲。
《超豪男友》自嘲富豪臉
Chris Pang幽默表示，自己擁有一張富豪臉，但今次不是演暴發戶，而是富二代。Jessie演引發連串醜聞的亞裔美籍復仇女子Cola，她形容角色是雙面人，充滿張力。本身在英國居住的她直言不太習慣香港的酷熱天氣，拍攝期間最深印象是街巿場景。擔任司儀兼有份演出的李昭南就大爆幾位外國演員，不時相約打邊爐嘆美食，拍攝愉快。