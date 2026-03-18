林嘉欣演奸角著泳衣 演PCCW首部英語原創劇《The Season》

PCCW Media首部成功進軍美國主流串流平台的劇集《THE SEASON》，有三屆影后林嘉欣、《我的超豪男友》Chris Pang吳育剛、《波西傑克森》杜比史提芬斯（Toby Stephens）及《太陽召喚》李梅（Jessie Mei Li）等坐陣，眾演員今日(18日)聯同涂亞倫(Yalun Tu)現身香港國際影視展(FILMART)2026 的預覽活動，齊齊看預告首播。《THE SEASON》全劇共6集，將於今年6月全球首播，是首部成功進軍美國主流串流平台的作品，將登陸亞洲、中東及南非的Viu、美國Hulu及Hulu on Disney+，並於香港Now TV上架。

《THE SEASON》由日劇《親愛的妖怪女友》涂亞倫(Yalun. Tu)擔任監製及編劇，描繪一個充滿華麗氣息的復仇故事，背景設在香港上流社會奢華的盛夏。Hext家族作為權力核心的老牌豪門，通過遊艇派對、賽馬盛事及慈善晚宴與城中名流周旋，支配著上流社會，同時秘密與醜聞正暗暗翻湧。涂亞倫自言居港近10年，看到港人很多時放工後聚會，表明不為工作，實質是全程猶如工作會議山，故有興趣寫這個優雅的復仇故事。