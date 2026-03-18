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娛樂
出版：2026-Mar-18 17:20
更新：2026-Mar-18 17:20

李心潔暗示參加《浪姐7》挑戰跳女團舞 封張曼玉為偶像有望合作 (有片)

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李心潔今日（18日）出席電影《黑潮》全球首場記者會，她在台上大談與監製王禮霖和導演池家慶拍攝點滴。提到繼《富都青年》再次擔任電影監製，李心潔接受訪問表示：「今次係唔同嘅故事，所以挑戰一樣都係咁多。經過上次嘅經驗，今次就冇咁緊張，有同王禮霖一齊做監製，所以個人就比較隱定啲。」她分享戲中有大量的鏡頭是在馬來西亞漁村取景。

親解冇同彭順過年原因

被問到日前於農曆新年回娘家過年，老公彭順是否有同行，李心潔表示：「過年嘅時候，我老公喺大陸拍戲，因為演員嘅檔期所以唔能夠返去，所以就係得我同小朋友返去過年。」她呼籲外界不用擔心她與老公的感情狀況，並表示：「多謝關心！」

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李心潔今日出席電影《黑潮》全球首場記者會。 (娛樂組攝)

傳參加《浪姐7》

有消息指李心潔即將會參加內地綜藝節目《浪姐7》與影后級演員同場，她說：「我都有關注嘅，但係要等官宣，而家唔方便講，大家期待一下。（唱歌有冇難度？）唱歌係冇問題嘅，我未試過好似女團咁樣跳舞，如果真係去，對我嚟講係好大嘅挑戰同埋突破。」提到拍攝綜藝節目錄製時間較長，陪伴孩子的時間會減少，她表示：「如果我喺第二度做嘢忙嘅時候，通常都會老公喺屋企負責照顧佢哋。」

談及有傳張曼玉會參加《浪姐7》，她笑言：「張曼玉係我嘅偶像，我當年就係睇咗佢演出嘅《阮玲玉》，嗰一刻就決定好想去做演員，我唔知佢仲想唔想演戲，但如果有得合作，我一定願意。」

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