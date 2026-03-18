李心潔暗示參加《浪姐7》挑戰跳女團舞 封張曼玉為偶像有望合作 (有片)

李心潔今日（18日）出席電影《黑潮》全球首場記者會，她在台上大談與監製王禮霖和導演池家慶拍攝點滴。提到繼《富都青年》再次擔任電影監製，李心潔接受訪問表示：「今次係唔同嘅故事，所以挑戰一樣都係咁多。經過上次嘅經驗，今次就冇咁緊張，有同王禮霖一齊做監製，所以個人就比較隱定啲。」她分享戲中有大量的鏡頭是在馬來西亞漁村取景。

親解冇同彭順過年原因

被問到日前於農曆新年回娘家過年，老公彭順是否有同行，李心潔表示：「過年嘅時候，我老公喺大陸拍戲，因為演員嘅檔期所以唔能夠返去，所以就係得我同小朋友返去過年。」她呼籲外界不用擔心她與老公的感情狀況，並表示：「多謝關心！」