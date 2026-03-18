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娛樂
出版：2026-Mar-18 18:18
更新：2026-Mar-18 18:18

洛杉磯直擊｜Zendaya談《沙丘瀚戰：第三章》拍攝心情 羅拔柏迪臣加盟演非傳統奸角

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《沙丘瀚戰：第三章》首條預告曝光。

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由「甜茶」添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)主演的《沙丘瀚戰》(Dune)系列，年底將有三部曲最終章上映。昨日下午，片商華納兄弟邀請數百名記者及嘉賓到洛杉磯Century City AMC觀看12月18日開畫的《沙丘瀚戰：第三章》(Dune: Part Three)預告片，並請來導演丹尼斯維爾諾夫(Dennis Villeneuve)跟大家介紹該片的製作過程。

作為《沙丘瀚戰》系列的完結篇，丹尼斯直認初時有點猶豫去開拍第三部，因為要創作一個獨立和更出色的故事確實充滿難度：「今次完結篇的故事著重於男女主角Paul和Chani的愛情故事，以及Paul對勸力的鬥爭，也比較多動作場面。我們依然用上70mm來拍攝沙漠場面，也首次利用IMAX科技去拍攝其他部分，令到電影更有節奏感，步伐也比較快和有動感，我希望觀眾能到IMAX影院觀看這部電影。」丹尼斯也表示Hans Zimmer也再次為這部電影作曲，現在正在趕後期的製作。

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羅拔柏迪臣、安雅泰萊采兒、查維爾巴頓和辛蒂雅分享拍攝感受。 (Lilly Lui攝)

陪伴辛蒂雅成長

過程中，丹尼斯突然請來一班片中演員出場，計有羅拔柏迪臣 (Robert Pattinson)、安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)、查維爾巴頓(Javier Bardem)和辛蒂雅(Zendaya)，一同分享拍攝這部電影的心得。Zendaya表示《沙丘瀚戰》電影系列和她一起長大，在她的心內有很特別的感覺，有機會參演實在十分之榮幸，並表示：「上次我和科倫絲佩芝(Florence Pugh)只得一場對手戲，今次我們有更多時間合作，我不想劇透，希望觀眾們期待看我們的表演，因為科倫絲的演技實在非同凡響。

正炮製後期製作

威尼斯影帝查維爾巴頓則指這故事也有複雜的一面，今次也探討權力和如何控制權力的比喻。今集正式登場的安雅泰萊采兒表示，其角色Alia的內心壓力很大，全因她有很多不同的思想在腦海中，Paul最能明白妹妹Alia的心情和感受，所以Alia永遠都會對Paul很忠心。新加盟的羅拔柏迪臣坦言很愛《沙丘瀚戰》系列，在戲院內看過數次，獲得參演實在驚訝和深感幸運，可以跟一眾有份量的演員合作和可看到現場的佈景，令他嘆為觀止：「我不想透露太多關於Scytale這角的身世，他不是一個傳統的壞人，有時我覺得他是個好人，是個很特別的角色，希望觀眾入場可找到答案。」最後導演丹尼斯維爾諾夫說正努力炮製後期製作，在12月讓大家能欣賞到《沙丘瀚戰》的完結篇。

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記者Lilly Lui洛杉磯報道

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