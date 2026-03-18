大黑摩季闊別20多年重踏香港舞台 下月參與音樂節學定廣東話

「Mix Some MUSIC!」音樂節請來多個香港及日本人氣單位在一連兩日站台演出，包括《新世紀福音戰士》主題曲《殘酷天使的行動綱領》主唱者高橋洋子，90年代巨肺歌后大黑摩季、視覺系搖滾歌手MIYAVI、Morning娘前主將後藤真希、多次為著名動畫《火影忍者》演唱主題曲的氣搖滾樂團FLOW、曾風靡亞洲的二人組合Do As Infinity、女子樂團TOGENASHI TOGEARI及木村拓哉大女木村心美(Cocomi)等；香港方面則有MIRROR副隊長AK江𤒹生、Tyson Yoshi、人氣樂隊晚安莉莉。

FLOW齊創熱血時刻

「CON-CON HONG KONG 2026」鐵定4月4至5日在香港亞洲國際博覽館3、6、8、9及11 號展館舉行，久違香港樂迷多年的大黑摩季，特別為本地粉絲拍攝影片，她更用廣東話自我介紹：「大家好！我係大黑摩季。」透露上次來港已經是90年代，所以對再次站上香港舞台獻唱十分期待，希望歌迷可以欣賞到她自感最滿意的演出狀態。說起大黑摩季，除了是《Chotto等等》原唱者之外，她曾為動畫《男兒當入樽》唱出的片尾神曲《我只凝視你》同樣是樂迷心目中的經典名作。