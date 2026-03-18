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娛樂
出版：2026-Mar-18 19:58
更新：2026-Mar-18 19:58

THE SEASON｜林嘉欣演木村光希狠辣母親 兩女兒探班戥媽媽辛苦(有片)

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影后林嘉欣今日(18日)現身香港國際影視展(FILMART)，聯同《我的超豪男友》） Chris Pang吳育剛、《波西傑克森》杜比史提芬斯（Toby Stephens）及《太陽召喚》李梅（Jessie Mei Li） ，為PCCW Media首部成功進軍美國主流串流平台的劇集《THE SEASON》宣傳。相隔25年再拍劇的林嘉欣，除了首次挑戰演全英語對白劇集，演闊太的她笑言，要戴很多飾物、名牌服裝等，猶如孭著盔更，更要首次穿泳衣上陣，不過她強調只是一件頭泳衣，「即使著泳衣都有紗袍包住，好有霸氣，大家唔使太關心呢幕。」

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林嘉欣形容角色非常狠辣，「平時角色比較抑壓、soft一點，但今次雖然係老公背後嘅女人，但背後很多操控，維護家族名譽很重要，所以會不擇手段，(見到你邪惡一面？)我都第一次見自己邪惡一面。」雖然嘉欣在電影《Worth the Wait》亦是以英語對白演戲，但今次6集劇集都要講英語，而且是上流社會的英語，事前花了不少工夫，她又自爆大家裡找兩個囡囡來對劇本，「未試過咁多英文，所以兩個女同我劇本練英文對白，佢哋熟晒劇本，嚟現場探班一睇就知邊個角色。」問到一對女兒可有興趣拍戲或客串，她搖頭笑言：「佢哋覺得太辛苦，喺屋企讀書最舒服。」林村拓哉的女兒光希與她與杜比史提芬斯（Toby Stephens）的女兒，她大讚光希好乖巧。

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居港25年 首到訪特色景點

林嘉欣更會首次獻舞技，她透露會與盧瀚霆(Anson Lo)和邱彥筒(Marf)一同跳舞，「我本身唔係跳舞嘅人，佢哋對我好仁慈，佢哋跳多啲，要唱又跳，我就純粹攞甫士，因為闊太志不在跳舞，佢主持個舞會，主要係要同有名嘅人一齊。」她又爆一對女兒特地來探班，就是想看跳舞。」除了跳舞，嘉欣也要應付爆破場面，又要在遊艇拍攝，最深刻是遇上颱風，拍完落地都似暈船浪。不過，在港生活25年的她，因角色首次享受上流社會生活，「喺沙田馬場拍咗幾日，無試過俾人拍戲，海洋公園嘅鯊魚館前食華麗晚晏，遊艇會原來好靚，見到好多好靚嘅香港景點。」

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成功導許光漢、光希「入教」

問到可合多拍劇集時，嘉欣自言會作不同嘗試，「以前電影係主流，但時代不同，現在是串流劇集，我都要跟時勢不斷變。以前拍電影係好濃縮版去體驗角色，今次攤開6集去建立角色，可以深入啲。」嘉欣透露早前與許光漢和劉以豪合作拍台灣劇集，成功令兩人和光希學做陶瓷，她沾沾表示：「成功導佢哋入教。」

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