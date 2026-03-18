寒戰1994｜梁家輝對劉俊謙有讚無彈 願2蚊接對方劇本

《寒戰1994》在灣仔舉行發布會，不但有主演的劉俊謙、王丹妮及謝君豪到場介紹角色，扮演「李文彬」的梁家輝亦驚喜現身。梁家輝對於扮演後生李文彬的劉俊謙有讚無彈。他在台上大讚︰「後生李文彬真係出色到好緊要！無論《寒戰》系列之後有冇我都好，已經有一個好出色，可以接捧嘅人。我都好質疑自己喺《寒戰》2部戲係咪真係盡全力演，我個年青版真係不得了。」之後二人一秒入戲各自以「李文彬」的角色自我介紹。

梁家輝與劉俊謙受訪時，家輝哥仍不停大讚對方是位很出色的演員，他坦言已經看過電影片段，看完後不禁懷疑人生。他說︰「佢真係演到後生李文彬！我真係好榮幸同開心，導演選咗俊謙演後生版，真係唔識用文字形容，佢真係好出色演員。」他表示翻看對方過去的演出，指劉俊謙對每個角色都有個人塑造能力，每個演出都很用心覺得對方的未來無可限量。家輝哥表示很開心見到香港新生代的演員，希望未來有更加多像劉俊謙一樣用心的演員。

梁家輝甘願2蚊為劉俊謙拍戲

劉俊謙表示沒想過會憑後生「李文彬」爭影帝，攞獎需要很多因素，自己很愛演戲，如只會獎項演戲是不持久的事。他笑謂聽到家輝哥讚自己時，頓感很大壓力，感覺像有50肩。劉俊謙睇好梁家輝拎影帝，家輝即笑指對方給壓力，自己也壓力大到腰骨彎曲。

提到劉俊謙想嘗試幕後工作，正埋首寫劇本，家輝哥聞言即叫他寫好之後給他看，二話不說表示「留個期俾你！」劉俊謙表示請不起家輝哥，他聞言說︰「咩請我唔起？嗱！佢個劇本係啱我，而佢又有心去開發做導演，我就收$2，講完！但係你唔好叫我拍我3個月，我仲要搵食！哈哈！」