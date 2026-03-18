陳啟泰嚴重抑鬱斷藥一年 重投幕前開節目俾陳芷菁平反

陳啟泰今日（18日）出席HOY預告全新節目內容活動，他在台上表示將會開新節目《我要做主播》。他接受訪問指從來沒有做過主播，不過主持經驗豐富對自己非常有信心。他續說今年入行已經36年，認為作為前輩不應該擺款。

家族遺傳嚴重抑鬱症 陳啟泰因為家族遺傳的嚴重抑鬱症，暫別幕前一段時間，他說表示幸好有太太和信仰幫助，令他的情況得以好轉過來。他指已康復了七成，並表示：「我冇食藥已經有一年嘅時間，好好彩靠運動同埋太太嘅支持，我鼓勵患有抑鬱病嘅朋友唔好放棄，我都係靠好多運動、另類療法。」被問到抑鬱症最嚴重的情況，他說：「其實因為家族遺傳，我媽咪有抑鬱症，都好嚴重。我試過兩、三日唔沖涼唔出街，太太抽離咗佢教琴嘅工作，24小時陪咗我半年有多，都搞到佢啲精神都唔係太好。年幾左右就成個人扭轉過嚟，最近一年仲可以甩晒藥。」

問到他當時如何踏出接受治療的一步，他坦言都是太太給予勇氣。他曾在訪問中透露自己失眠，要靠食安眠藥，直至當時食家庭醫生開的安眠藥也睡不到，自己又因為疫情不敢出來看醫生，見到要捉人去隔離，「我當時覺得死梗！如果佢捉咗我去，我又瞓唔到覺！我一定會發癲！好彩最後太太鼓勵我去睇精神科醫生，大家千祈唔好諱疾忌醫。有精神問題睇精神科醫生，一定會好返，可能個時間會長啲，但一定有進步！」問到他有沒有萌生自殺念頭，他坦言有，但自己住的地方比較高，所以不夠膽，加上有宗教信仰，所以很快就打消念頭。

星爺主持《百萬富翁》有諗頭 提到他早前分享當年節目《百萬富翁》造假內幕，令周星馳順利贏得100萬，他回應：「其實大家當年睇都知㗎啦！點會有咁多明星攞到100萬。嗰幾集嘅明星版係做慈善嘅用途，梗係要多多益善。同埋埋啲咁勁嘅嘉賓，又有星爺、霑叔、馮寶寶，好多好勁嘅人。如果唔玩到100萬就真係自己蝕底。」對於當年星爺要求跟他交換位置，由他做主持，自己則去答問題，他大讚是一條好橋。 他說︰「星爺都好特別，佢有一題問我究竟以下邊一個係我真實嘅名字？有一個答案唔係藝名嚟嘅，其實我都知道唔係佢藝名嚟嘅，我知道周星馳係真嘅名，有一個答案佢就讀錯咗，話梗係呢個唔係你真嘅名，有好多蝦碌嘢，星爺真係一個搞笑嘅高手，配合個氣氛好好。」

想向陳芷菁道歉 至於當年是否有工作人員刻意提水，他坦言：「係有人去提水，唔單只係星爺，大部份嘅明星嘅參賽嘉賓都有少少提水。我都會盡量俾少少貼士，製造多啲氣氛！」被問到當年有沒有向陳芷菁提水，他說：「其實係有㗎！當時佢去到六萬蚊，其實佢就算答錯咗，都唔會冇晒錢，會去返八千蚊，都唔會咁慘嘅。但佢衰在講咗一句話『自己讀Drama』就壯烈犧牲咗，我依家開一個新嘅節目叫《健康百萬大道》，六月嘅時候就會出街。節目有少少似《百萬》嘅，第一個就邀請佢上嚟，我一定要俾個機會佢平反，亦都俾咗一個機會我向佢道歉。」