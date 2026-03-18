陳志雲否認曾雪鄧兆尊 對TVB多播外購劇感可惜

陳志雲到會展出席開電視節目巡禮，他將會主持全新旅遊特輯《雲遊四海》。他表示今次合作是一拍即合，並提到開電視的高層與他一早認識，「見到佢哋擺咗力同心機落炮製節目。佢哋有搵我，所以有新氣象！哈哈！」他透露屆時會跟大家介紹一些深度旅遊，也會請來一些移居海外的藝人朋友傾下計。他表示有意找1976年香港小姐林良蕙，以他所知對方在英國，希望可以成功聯絡到她。他表示首站會去英國，「我比較熟，生活過好幾年，又工作過，依家倫敦多咗好多精彩生活，以前係無，希望透過節目同大家分享下。」

自己唔會雪人 對於鄧兆尊在節目中提到自己因為一句說話得罪「大師」，而被雪藏9個月。他否認有雪對方，「首先佢無指名道姓話我，我都唔想對號入座。我記得我無同佢講過嘢，更加無覆機呢樣嘢。第二，我百分之百肯定，我無話雪佢，我亦無安排過雪藏過佢，呢樣嘢係違背我自己嘅原則同做事做法。我點會因為講笑就去雪一個藝人。佢哋係電視台嘅資產，咁係同公司倒米。」他坦言印象中沒有跟鄧兆尊傾過偈，就算有可能也只是見到面那種傾下。

他表示在任期間從未下個雪人的決定，「至於有冇人雪人呢？有嘅，但唔係我決定，有時都唔需要問我呀！以前有個演藝界前同事，成日話佢得罪咗我，就踢佢離開公司，唔俾佢做節目。其實佢唔係得罪我，而係得罪公司個老闆。好似係講咗唔吉利，定唔知係恥笑說話，老闆級嘅人知道後唔開心，所以就話呢個人唔用得。」他指對方是一名男藝人，最近也再沒有聽到對方重提此事。

外購劇長放黃金時間感可惜 他表示自己沒有看TVB很久，間中留意到TVB在黃金時間播放多了外購劇，感覺有點可惜，但明白外購劇成本較低。他指黃金時段播外購劇，對製作部是好大阻力，特別現在仍是董事的曾勵珍，會發曬惡，而且反映不到足夠本地文化，所以一定要自家製作節目。他坦言TVB的劇集很有影響力，尤其是馬來西亞，當地人看TVB劇集學廣東話。他說︰「如果要做到一部劇集可以本地受歡迎，又可以衝出本地，其實唔容易，始終我哋嘅市場好細。好似當年《男親女愛》喺本地好勁，但去到出埠嘅時候就唔成功。」