寒戰1994｜古天樂跟曾俊華撞look 12位角色海報曝光

香港史上最賣座、兩集累積票房破億的警匪鉅作《寒戰》系列，前傳《寒戰1994》即將強勢出擊！導演梁樂民、出品人江志強、監製何韻明，連同片中主演劉俊謙、謝君豪、王丹妮一同亮相。梁家輝更驚喜現身，與劉俊謙兩代「李文彬」首度同台。電影公司亦發布12大要角人物海報亦同步曝光，四大巨頭周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂強勢坐鎮，聯同戲中其他重量級影帝，締造香港影史上難得一見的10大影帝巔峰級演技陣容！
出品人江志強在發佈會上表示，《寒戰1994》並非單純回到過去的前傳，而是一次更深入的延伸：「對我們來說，續集是向前走，而這一部是向更深處走。我們希望帶觀眾看到整個寒戰故事的源頭，慢慢建立一個完整的『寒戰宇宙』。」他亦指出，1994年正值香港歷史的關鍵時刻，各方勢力在權力交接的真空期重新佈局，正是引發日後《寒戰 1 & 2》連場風暴的真正起點。
導演梁樂民亦分享，早在構思第一集《寒戰》時，其實已經埋下1994年的線索。他表示，這部電影將帶觀眾回到那個看似平靜、實際卻波譎雲詭的年代，透過更宏大的敘事格局，呈現警隊內部、商界巨富與黑道之間錯綜複雜的權力拉鋸：「很多觀眾多年來都在分析《寒戰》系列的劇情與人物，《寒戰1994》會讓大家找到不少當年的伏筆與謎團，也會看到整個寒戰世界的真正原點。」
吳彥祖睽違6年重返香港影壇，飾演冷血且極具野心的警務處行動副處長蔡元祺；香港電影評論學會影帝，出爐亞洲電影大獎「亞洲飛躍演員」得主劉俊謙，飾演熱血富正義感的O記署任總警司李文彬；兩位金馬影帝吳慷仁與謝君豪，化身掌握香港經濟命脈的潘氏家族父子潘志昂及潘雋亨；金像級女演員王丹妮與廖子妤，分別飾演代表著黑道勢力的阮若蘭，以及潘氏家族核心成員潘怡心。此外，劇組更破天荒請來英美神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的艾頓基倫（Aidan Gillen）及《唐頓莊園》（Downton Abbey）的曉邦納威利（Hugh Bonneville）加盟，飾演左右大局的英方重臣。
與此同時，《寒戰》系列三位靈魂人物亦將強勢歸位，包括周潤發飾演資深大律師簡奧偉、郭富城飾演警務處處長劉傑輝、梁家輝飾演前警務處副處長李文彬，聯同由古天樂飾演的新登場角色——候任特首葉舜廷，四位影帝演出的巨頭角色，將出現在2017年的故事線之中，與1994年的暗戰形成關鍵連結。
《寒戰1994》將故事時空推回回歸前夕，透過全新視角揭開「寒戰宇宙」的起源，進一步拓展整個系列的故事格局。出品人江志強在發佈會上表示，《寒戰1994》並非單純回到過去的前傳，而是一次更深入的延伸：「對我們來說，續集是向前走，而這一部是向更深處走。我們希望帶觀眾看到整個寒戰故事的源頭，慢慢建立一個完整的『寒戰宇宙』。」他亦指出，1994年正值香港歷史的關鍵時刻，各方勢力在權力交接的真空期重新佈局，正是引發日後《寒戰 1 & 2》連場風暴的真正起點。