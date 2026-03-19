寒戰1994｜謝君豪靠11樣嘢演超級富豪 王丹妮做大家姐唔使講粗口

《寒戰1994》演員陣容終於正式出爐！劉俊謙，飾演熱血富正義感的O記署任總警司李文彬；兩位金馬影帝吳慷仁與謝君豪，化身掌握香港經濟命脈的潘氏家族父子潘志昂及潘雋亨；金像級女演員王丹妮與廖子妤，分別飾演代表著黑道勢力的阮若蘭，以及潘氏家族核心成員潘怡心。吳彥祖飾演冷血且極具野心的警務處行動副處長蔡元祺；周潤發飾演資深大律師簡奧偉、郭富城飾演警務處處長劉傑輝，還有古天樂飾演的新登場角色——候任特首葉舜廷。

導演梁樂民多謝江老闆讓自己夢想成真：「佢叫我諗一個好勁陣容，盡量配合我。」找古天樂扮演特首，導演很感謝對方抽空幫忙，他說：「你睇正片你就知佢好似，你會知我哋係寫緊邊位。我都同佢講，叫佢嚟扮全香港最大嗰個，我相信你知點演㗎啦！」他感謝古生放手讓團隊為他設計造型，多謝對方的信任。

謝君豪與吳慷仁有不少對手戲，他指對方非常認真，拍攝時又很投入，一埋位就進入狀態，更讚他為了演好角色，努力學廣東話，日常跟他交談也堅持講廣東話。談到他在戲中的造型，他坦言角色原形已經要做很多資料搜集，更指他需要在面上貼上11樣不同的東西，每天都要花3小時去化妝。他坦言開初的感覺像戴上面具，演戲的時候做不到表情，幸好過了2、3日之後便適應。

除了化妝對他來說是挑戰，要說英文台詞也令他很緊張。由於他跟Hugh Bonneville有對手戲，要講英文對白，導演特意安排老師教他發音。謝君豪說：「我練咗好耐嗰兩句，以為自己好掂，好彩過到關。」