蜘蛛俠｜湯姆賀倫率全球粉絲24小時日出接力 新片《蜘蛛俠：英雄重生》預告曬肌肉

繼打破全球票房紀錄的《蜘蛛俠：不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)後，Sony Pictures及Marvel Studios推出年度最強超級英雄續作《蜘蛛俠：英雄重生》(Spider-Man: Brand New Day)。萬眾期待的首支完整預告片，於香港時間昨晚(18日)正式全球曝光，官方更以前所未見的「全球24小時粉絲接力」(Worldwide Fan Relay)活動，與全球影迷一同見證Peter Parker走進全新人生階段。

世界名人追逐日出

為了呼應片名Brand New Day(新的一天)，今次預告片發布活動以前所未有的創新形式進行。由主角湯姆賀倫(Tom Holland)親自領軍，發起一場橫跨全球、為期24小時的粉絲接力活動。活動跟隨全球各地的日出時刻進行，多位來自不同領域的重量級「星級擁躉」均參與其中，分享蜘蛛俠對他們的意義。

參與接力的名人陣容極其鼎盛，包括一級方程式賽車哈斯車隊的奧干(Esteban Ocon)、曾聲演「毒魔」的日本名男星中村獅童，以及K-pop韓國男團NCT成員Mark等。每位名人分享感人故事後，便標籤下一位時區的粉絲接力，象徵蜘蛛俠的精神如同太陽升起一樣，照亮全球每一個角落。