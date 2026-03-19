蜘蛛俠｜湯姆賀倫率全球粉絲24小時日出接力 新片《蜘蛛俠：英雄重生》預告曬肌肉

繼打破全球票房紀錄的《蜘蛛俠：不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)後，Sony Pictures及Marvel Studios推出年度最強超級英雄續作《蜘蛛俠：英雄重生》(Spider-Man: Brand New Day)。萬眾期待的首支完整預告片，於香港時間昨晚(18日)正式全球曝光，官方更以前所未見的「全球24小時粉絲接力」(Worldwide Fan Relay)活動，與全球影迷一同見證Peter Parker走進全新人生階段。
世界名人追逐日出
為了呼應片名Brand New Day(新的一天)，今次預告片發布活動以前所未有的創新形式進行。由主角湯姆賀倫(Tom Holland)親自領軍，發起一場橫跨全球、為期24小時的粉絲接力活動。活動跟隨全球各地的日出時刻進行，多位來自不同領域的重量級「星級擁躉」均參與其中，分享蜘蛛俠對他們的意義。
參與接力的名人陣容極其鼎盛，包括一級方程式賽車哈斯車隊的奧干(Esteban Ocon)、曾聲演「毒魔」的日本名男星中村獅童，以及K-pop韓國男團NCT成員Mark等。每位名人分享感人故事後，便標籤下一位時區的粉絲接力，象徵蜘蛛俠的精神如同太陽升起一樣，照亮全球每一個角落。
紐約帝國大廈亮燈
這場全球影迷接力活動最終於紐約地標帝國大廈(Empire State Building)頂層推向高潮。湯賀蘭親自現身紐約，與當地影迷一同揭曉全球首支完整預告片，並宣布帝國大廈將會亮起蜘蛛俠經典的紅、藍兩色燈光，點亮紐約夜空，正式宣告蜘蛛俠強勢回歸。
《蜘蛛俠：英雄重生》由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓(Destin Daniel Cretton)執導，《蜘蛛俠》系列金牌編劇基斯麥堅拿(Chris McKenna)與艾力索默斯(Erik Sommers)再度操刀。故事發生在《不戰無歸》四年後，Peter Parker已在抹除眾人記憶後，過著隱姓埋名的生活，成為一名「全職蜘蛛俠」。
在預告片中可見，Peter孤身穿梭於繁華的紐約市，過著「隱姓埋名」的生活。他不再是那個受復仇者聯盟庇護的少年，而是一個每日隱姓埋名、獨自在狹小公寓修補戰衣的「全職蜘蛛俠」。除了要應付日常的英雄重擔，Peter驚覺身體正產生不可控的恐怖異變，生命危在旦夕。預告片曝光後，湯姆賀倫的脹卜卜肌肉反而最受注意，獲粉絲及網民大讚昔日「蜘蛛仔」已進化成大隻猛男。
眾反派傾巢圍攻
更令影迷震撼的是「制裁者」(The Punisher)、「布斯班拿」(Bruce Banner)驚喜現身，而「蠍子人」(Scorpio)、「迴力鏢」(Boomerang)、「狼蛛」(Tarantul)以至神秘組織「手合會」(The Hand)等經典反派亦相繼登場。種種跡象暗示一股比以往更強大、更深不可測的黑暗勢力正於陰影中崛起，考驗這位已被世人遺忘的蜘蛛俠，如何在絕境中尋獲「重生」的可能。
電影集結湯姆賀倫、辛蒂雅(Zendaya)回歸領軍，聯同《怪奇物語》(Stranger Things)中扮演Max的莎蒂辛克(Sadie Sink)及「變形俠醫」麥克雷法路(Mark Ruffalo)等強勁陣容，電影將於今年7月全球大銀幕獻映。