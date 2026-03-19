熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-19 10:00
更新：2026-Mar-19 10:00

葵芳蔡蕙琪名花有主 中六參加歌唱比賽片段出土歌藝獲讚賞 (有片)

分享：
01KJD09H466T6GAX5XJ1KQJ2ZG

蔡蕙琪在賀歲片《夜王》中憑「葵芳」一角彈起。

adblk4

新面孔蔡蕙琪(Kay)在賀歲片《夜王》中憑「葵芳」Franchesca一角成功彈起，片中她以鄉音演繹對白︰「我叫Franchesca，今年係19歲半，等我四捨五入，我19歲…」其搶眼演出贏盡觀眾歡心，近期人氣飆升，風頭不僅蓋過其他「東日」小姐，連港鐵都玩埋一份，將原本葵芳站的英文名「Kwai Fong」，暫改為角色的英文名「Franchesca」，受歡迎程度已達現象級！

01KKN6RM811B34CJ8CKR4KFR3W 01KJD0BXRXTRJTMPC0TM1MPY0E 01KJD0EMZEJGRH0GMWTBENSH4T

獲讚歌喉台風兼備

蔡蕙琪爆紅後，有網民翻出她中六時參加歌唱比賽之片段，從12年前的出土學生look影片見到，葵芳穿上校服裙、紮上馬尾十分青澀，有網民抵死留言︰「呢次真係19歲！」根據資料顯示，蔡蕙琪是生於1996年，今次唔使四捨五入，她當時應該只得17歲。該條上載YouTube的影片名為「2013 Putonghua Singing Contest: 6B 蔡蕙琪－最浪漫的事」，她就讀中六時參加普通話歌唱比賽，參賽歌曲是台灣歌手趙詠華的《最浪漫的事》。當音樂響起時，蔡蕙琪跟隨節拍擺動身體，既有台風，歌喉亦相當不俗，贏得大量正面評價。

adblk5

VS 1219 0’01” VS 1219 0’22” VS 1219 1’33” 003

跟演員男友拍拖多年

除了參加歌唱比賽的舊片大熱，蔡蕙琪的私生活同樣受到網民關注；原來Kay早已名花有主，她有個拍拖多年的舞台劇演員男友黃楚軒(Hinson)，同樣是來自演藝學院，二人在就讀學院時已開始交往，男方更在IG公開兩人多張甜蜜合照放閃。曾就讀演藝學院的Kay入行後參演多部舞台劇，當她離開劇團後，目前以自由身接job。蔡蕙琪成名前亦有份演出黃子華上一套作品《毒舌大狀》，飾演謝君豪的秘書，僅出場兩秒一閃即逝。

螢幕擷取畫面 2026 03 19 054917 螢幕擷取畫面 2026 03 19 054841 螢幕擷取畫面 2026 03 19 055323 螢幕擷取畫面 2026 03 19 055018 螢幕擷取畫面 2026 03 19 054759 螢幕擷取畫面 2026 03 19 054700 94

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務