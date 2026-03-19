葵芳蔡蕙琪名花有主 中六參加歌唱比賽片段出土歌藝獲讚賞 (有片)

新面孔蔡蕙琪(Kay)在賀歲片《夜王》中憑「葵芳」Franchesca一角成功彈起，片中她以鄉音演繹對白︰「我叫Franchesca，今年係19歲半，等我四捨五入，我19歲…」其搶眼演出贏盡觀眾歡心，近期人氣飆升，風頭不僅蓋過其他「東日」小姐，連港鐵都玩埋一份，將原本葵芳站的英文名「Kwai Fong」，暫改為角色的英文名「Franchesca」，受歡迎程度已達現象級！

獲讚歌喉台風兼備 蔡蕙琪爆紅後，有網民翻出她中六時參加歌唱比賽之片段，從12年前的出土學生look影片見到，葵芳穿上校服裙、紮上馬尾十分青澀，有網民抵死留言︰「呢次真係19歲！」根據資料顯示，蔡蕙琪是生於1996年，今次唔使四捨五入，她當時應該只得17歲。該條上載YouTube的影片名為「2013 Putonghua Singing Contest: 6B 蔡蕙琪－最浪漫的事」，她就讀中六時參加普通話歌唱比賽，參賽歌曲是台灣歌手趙詠華的《最浪漫的事》。當音樂響起時，蔡蕙琪跟隨節拍擺動身體，既有台風，歌喉亦相當不俗，贏得大量正面評價。

跟演員男友拍拖多年 除了參加歌唱比賽的舊片大熱，蔡蕙琪的私生活同樣受到網民關注；原來Kay早已名花有主，她有個拍拖多年的舞台劇演員男友黃楚軒(Hinson)，同樣是來自演藝學院，二人在就讀學院時已開始交往，男方更在IG公開兩人多張甜蜜合照放閃。曾就讀演藝學院的Kay入行後參演多部舞台劇，當她離開劇團後，目前以自由身接job。蔡蕙琪成名前亦有份演出黃子華上一套作品《毒舌大狀》，飾演謝君豪的秘書，僅出場兩秒一閃即逝。