再見UFO｜花姐MIRROR五子撐場分享觀後感 等足8年終上映 黃又南見證監製為官司奔波(有片)

黃又南、徐天佑、蔡卓妍、衛詩雅主演的電影《再見UFO》，2018年拍畢後，其間雖曾於2019年和2023年獲亞洲電影節選映，但相隔8年今日(19日)終於正式公映，導演梁栢堅率領黃又南、梁雍婷、賈曉晨、杜德偉、李尚正(正爺)、白只、朱栢康、鄧梓峰和鄧智堅等一眾演員，昨晚(18日)齊齊現身群星好友場、分享感受。觀眾星光熠熠，花姐與MIRROR五子包括楊樂文(Lokman)、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、Jeremy(李駿傑)和王智德(Alton)齊齊撐場，同場還有姜大衛與太太李琳琳、新生代男團ZPOT、《全民造星VI》王偉俊TELLER和小薯茄等。

Edan、Jer、Lokman分享觀後感 Lokman感觸分享：「過去有時係好美麗，但唔好忘記當下都好美麗，得閒或攰嘅時候就拎隻UFO出嚟望吓，有力量就繼續向前走。」Edan就多謝監製錢小蕙邀請，他形容此片有心有溫度，記載了年幼時不知的事情，並大讚4位童星極度可愛，「我最鍾意戴眼鏡的那位小朋友，想養佢做寵物，好cute。」引來哄堂大笑，雖然他笑言太熟悉梁祖堯，看對方時有點「出戲」，「但結婚嗌Mayday係最深刻，keep住起雞皮，係好值得入場感受嘅電影。」阿Jer被問到黃淑蔓唱的主題曲《華富一號》是否好聽時，大讚非常動聽，他分享起初看到戲名，以為是跟UFO說再見，「我好鍾意ending，其實有double meaning，再次見返UFO，就係細個嗰時自己，你會點樣面對過去或未來嘅自己。」

不忘初心 轟烈前行 肥蚊@小薯茄亦表示最感動是3位主角重遇童年自己時，「第一次睇會問自己，想向細個嘅童年說甚麼，眼淚就湧出來；第二次睇時，聽到只白有句動，要轟轟烈烈地轟轟烈烈，我眼淚又湧出嚟。呢套啲有好大魅力，俾咗自己同自己對話嘅機會。」姜大衛笑言大讚戲裡的小童星相當出色，打算二刷，「我自己童星出身，佢哋喺戲裡嘅演技一定好過我。」Ian Hannz@ZPOT亦深有啟發，當我哋覺得外星人好奇怪，外星人都覺得我哋奇怪，所以奇怪喺我定義。多謝呢套戲令我留意多咗自己同身邊嘅人。」黃文慧寄語回望過去，不忘初心，同時又要戰戰競競，轟轟烈烈地向前行。

梁雍婷回憶殺好戰競 黃又南、梁雍婷、李尚正接受傳媒訪問，黃又南見證監製錢小蕙為此片上映而奔波多年，百感交集，「不斷打官司，點樣可以上到，去到上年12月先知可以上，個心即刻恭喜晒，因為佢擺咗好多心機落去。」梁雍婷自爆指這是入行第二部電影，「係回憶殺，睇返咁多年前好幼嫩嘅自己，係需要好大勇氣。(跟現在有何不同？)我會覺得嗰時好戰戰兢兢，因為係入行之後第二套電影，又係睇又南大，跟住同偶像演戲，到而家又好多戲就熟咗，係好好嘅經驗。」黃又南大讚她非常專業，永無遲到又勤力對戲。

黃又南為演血癌病人極速感磅 戲中黃又南演血癌患者，他透露當時正值Shine演唱會操肌後，要在一個月內減磅消肌變患者，他直言非常辛苦，「我仲記得當時演唱會指導話，操到咁即係想唔着衫啫。我話唔係，人生應該有一兩次。」他透露還想再挑戰一次，問到是半裸或全裸時，他笑指太貪心，「可以諗吓！我拍戲patpat都露過，前面就⋯⋯私人慢慢話你聽。」李尚正的戲份不多，但仍現身支持，他認為雖然拖了8年，相信必然是最好時機，「如果啱啱拍完就上，我諗我唔會有咁大感觸。」談到「撞樣」的Lokman特地捧場，他自言已計劃寫劇本拍與對方合作，笑言可邀請《再見UFO》的演員參加他的節目《臥底旅行團》。