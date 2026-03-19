張致恒感激七師傅接濟 爆拒攞綜援原因兼已申請公屋

七仙羽(七師傅)日前出席活動時，透露自己前後給予張致恒(Steven)一家6位數字的金錢援助，當中用作支付他們的屋租、水電煤，並指Steven表示家中的小朋友全都要吃指定牌子奶粉，否則「佢啲小朋友食完唔得」。報道引來網民譁然，直斥Steven一家無恥，質疑既然有特殊需要的小朋友，為何不向社署申請援助，並希望七師傅閂水喉。七師傅坦言身邊很多人指她在縱容Steven一家。

未有能力還錢 繼Steven太太雯雯在報道出街之後，發長文指傳媒傷害了七師傅。昨晚，Steven發文反擊指控！他分享了兩張工作照，當中上載一張做到滿手黑墨的照片，並感激七師傅：「首先我要感謝七師傅一直以嚟嘅幫助，因為冇佢嘅幫助，我都真係過得幾困難，仲要多謝曾經幫過我嘅咁多朋友，我只能夠講對唔住，依家嘅我仲未有本事還到錢，但係我從來冇忘記過每一個人嘅恩惠，亦都從來冇諗過唔還錢，七師傅係一個好好嘅人，好有善心，成日都會主動問我哋過成點，都會問我嘅小朋友有冇飯食，間唔中仲會買啲零食畀佢哋。」

Steven自爆在某連鎖電器公司做搬運接近一年，這段期間亦相當努力工作，並解釋拒拎綜援的原因：「好多人問我點解唔去攞綜援，申請公屋，其實公屋呢就已經申請咗一段時間，但係呢個世界唔係話人多就可以快啲攞到屋，同埋我真係唔想去攞綜援，因為我好鍾意工作，我好鍾意做嘢，同埋我想提醒一下我係有四個仔，大嗰啲唔飲奶粉唔代表細嗰個唔飲奶粉，再加上我哋唔係飲貴奶粉，只係美素佳兒3號，最細嗰個未戒到尿片，其實有好多嘢我懶得解釋，要唔信你嘅人永遠都唔會信你。」