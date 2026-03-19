Yanny唔知阿蛋做收銀 阿妹自爆受壓搞到骨巉巉

Lolly Talk成員Yanny及阿妹到銅鑼灣出席品牌活動，二人自爆平日愛打機，但不是打機高手。談到近日有網民在快餐店看到疑似阿蛋做收銀員，兩女大感驚訝並謂：「我哋都無聽講過，係咪人有相似？定係gimmick嚟㗎？」阿妹自言人生閱歷不多，如果可以也想嘗試做不同工作，收銀員也是不錯選擇；Yanny就希望可以做茶飲店店員。

提到阿蛋成為第一位成員出solo，她們大讚MV拍得很好，但阿蛋也是在出歌前一星期才通知她們，所以非常驚喜。她們透露還有另一成員將會出solo，並指這位成員準備了很久，很期待她的作品。對於有兩位成員出solo，年底將會一齊拗手瓜爭新人獎，問到如何投票，她們笑謂要包剪揼決。兩女表示出solo是目標之一，但更想一齊工作。