變賣Rolex名牌袋 吳文忻拒眾籌應付醫療費

現年51歲的吳文忻過去兩年積極抗癌，早前她透露癌細胞已轉移至全身，不僅影響肝臟與尾龍骨，甚至擴散至腦部，情況令人擔心。日前，她在社交網提到因「陳Sir太太私人募捐風波」引發的社會討論而感觸良多，決定首度公開過去兩年在抗癌路上所面對的醫療費用與經濟負擔。

攤大手板不是我作風

吳文忻表示去年2月因出現心積水、肺積水，癌細胞亦轉移至尾龍骨，令她行動不便，入院16天，當時有位傳媒界好朋友探望，得知她過去兩年被人欺騙畢生積蓄，面對著日常生活及醫療費的壓力，於是曾提議幫她發起募捐，但吳文忻立即拒絕，她表示：「以我當時的狀況和傳媒的力量，相信籌到一二百萬是很容易的事，但當時立刻被我婉拒了！因為由細到大有咩都是自己搞掂，自己負責，攤大手板問人攞實在不是我的作風，而且也覺自己未去到這個地步，自己很舊的那份保險cover唔到私家醫院，咪去排政府囉！雖然當時喺政府醫院真的排到喊，感覺就是為什麼自己會搞成這樣。」