范瑋琪50歲生日懺悔「我是罪人」

台灣歌手范瑋琪近年屢陷風波，形象受重創，沉澱了一段時間，近來她轉戰內地市場，積極復出，先後參加《歌手2025》及舉辦巡迴演唱會。昨日(18日)是她50歲生日，范瑋琪特別在社交網分享一家四口的溫馨合照，並寫下長文發表心聲，坦言自己並不完美，甚至直認「我是個罪人」。



范瑋琪貼出與丈夫陳建州及雙胞胎兒子的全家福，見壽星女雙手合十，誠心許願吹蠟燭，並發出一段禱告文坦言：「我並不完美，我是個罪人。有時我會忘記禱告，有時我會忘記感謝您…….但我依然感謝您總是賜給我新的一天，讓我重新開始。」她續祈求上帝：「請您讓我變得更好。改變我的態度、我的方法、我的思想和我的反應。如果我追求的是錯誤的東西，請您指引我。」最後，她感謝大家的祝福，並表示：「我也想在滿50歲的今天祝福所有我愛的人，願上帝繼續保守眷顧我們，豐盛我們的生命，在主裡彼此相愛。」