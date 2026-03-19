25+英皇群星演唱會 終極加開最後一場

大會率先揭曉5月4日演唱會表演藝人盲盒名單， 包括謝霆鋒、容祖兒、古巨基、Twins、李克勤、陳慧嫻、李幸倪、關智斌 、曾比特分別領軍，帶上同門年輕歌手助慶：洪卓立、泳兒、許靖韻、鄧小巧、海兒、洪助昇、黎展峯、曾傲棐、黃明德、 Daze in White、Locksmiths、Sulis、The Lemon Ones一同表演。

「恒生保險呈獻：25+英皇群星演唱會」自公布以來反應熱烈，5月4日場次火速售罄，大會宣布終極加開5月3日最後一場 ！

總監製劉偉強：觀眾勿遲入場

演唱會總監製劉偉強率先透露從未曝光的演唱會細節：「今次會用電影手法演繹 ，配合千變萬化的升降及移動裝置，呈現目不暇給的舞台變化。」他續表示屆時有演唱會將準時晚上7時正開始，流程緊湊，笑言觀眾千萬不要遲到。

演唱會美術總監張叔平負責指導整個演唱會的美術方向，他首度公開舞台設計理念，他表示：「這次無論是影像、道具和舞台是一個整體，所有的鋪排是時間和空間相關，絕對會勾起大家的集體回憶。」