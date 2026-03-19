洪嘉豪創作雜誌《KIKI》面世 創刊號限量1,500本設獨立編號

今年Kaho將以「雜誌 MAGAZINE」為核心概念，推出一系列專輯。隨著今年每首單曲的推出，將同步釋出以該單曲為專題的自家製限量實體雜誌《KIKI》。當歌迷粉絲將所有期數集結起來，即構成完整的年度大碟。而《KIKI》 VOL.01 創刊號將會以「波鞋」為主題，分享他的波鞋穿搭技巧、公開50多對私人波鞋收藏，以及有MV獨家劇照花絮等。

分享潮流單品

Kaho表示，整個《KIKI》自家雜誌的創作與製作，除獲唱片公司同事的協助，他亦親力親為，特意跟公司要求由撰寫內文、擬定攝影方向、設計穿搭造型，到雜誌排版設計等亦參與其中。透過他親自帶領製作個人雜誌，也是希望向讀者分享一套屬於他的潮流見解及分享他一些喜愛的潮流單品。

自家製限量實體雜誌《KIKI》有別於以往的音樂周邊，《KIKI》Vol.01 全港僅限量 1,500本，且每本均設有獨立編號，極具收藏價值。

