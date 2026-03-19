洪永城預告係呷醋外父 張寶兒親解袁氹氹黑屁股之謎

洪永城、張寶兒連同黃建東、莊子璇等到會展出席論壇分享藝人如何經濟社交平台。洪永城曾用AI將女兒變成跳舞高手，令不少人信以為真，他笑稱自己公信力太好，同時不忘呼籲大家提防網上騙案。

洪永城表示很愛拍下小朋友的日常照片及影片跟長輩分享，有時他們的動作不夠好笑，需要加工一下。他坦言用AI加工是大勢所趨，真假愈來愈難分，自己也好奇版權問題。問到會否整一條跟黃翠如打交的AI影片，再加蕭正楠做啦啦隊，他說：「唔使！真打都得！打到去埃及！原本我同翠如會去拍旅遊節目，但依家有啲亂，暫未有定案，再有新進展同大家講。」

早前細女生氣不願拖他的手，他表示自己不想她吃糖太多搞到蛀牙。他自言在家中扮演嚴父角色，「將來阿女帶啲男仔走過嚟，都要黑住面對住，第時囡囡夜返會係咁問。」他直言已諗定日後見家長的場口。在旁的寶兒笑謂無想到這麼遠，並指囝囝很有主見。