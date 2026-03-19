再見UFO｜JJ賈曉晨曾懷疑淡出嫁人揀錯路 杜德偉戲癮大發盼多拍港產片(有片)

以華富邨UFO傳說為題材的港產片《再見UFO》，昨晚(18日)舉行群星好友場，久未露面的JJ賈曉晨與戲中丈夫杜德偉亦有現身，與一眾演員分享感受。兩人都是首次在大銀幕看這套8年前拍的作品，百感交集。JJ一邊睇一邊喊，有感戲如人生，對角色的自我懷疑與內心掙扎，感受尤深。近年專注巡唱的杜德偉，憑《風林火山》獲提名金像獎最佳男配角，接連兩套多年前拍下的作品上映，他直言戲癮大發，希望多拍港產片。

無悔決定 JJ賈曉晨受訪時仍然心情激動，她坦言，「個心係平復唔到落嚟，好緊張，好感動。」原來電影情節令她回想起自己人生，在事業發展得如日方中之際，選擇淡出幕前與樊少皇結婚， 「好似呢個故事講緊自己咁。曾經有好長一段時間，我覺得自己係咪揀錯咗路？我明明有好好嘅事業，放棄咗去生BB做其他嘢，係咪唔啱呢？我都問過自己。」不過，如今已想通了，無悔當初決定，「如果我返番去當時嗰個時候，我都會同自己講，你揀得啱！畀我揀一百次，我都會揀呢一樣。

演一妻兩夫向老公報復 自從結婚生女後，JJ賈曉晨主要都留在內地拍戲與生活，但香港的地位始終無可取代：「其實香港電影圈先係我由入行開始做嘢嘅地方，呢個係我嘅『家鄉』嚟㗎！」她回想幾年前因疫情封關肆虐，無法返港，曾向老公哭訴思鄉愁緒，「疫情嗰幾年，我直情係喊住叫，我都想返香港，我真係好掛住你哋呀嗰陣時！」適逢《再見UFO》重見天日可上映，JJ直言希望未來能有更多機會在香港拍戲，被問到可會接受與老公夫妻檔拍戲會時，她即刻搞笑回應：「唔會怕醜！會報仇添呀！喺電影入面咩都可以做，到時係我有兩個老公，幾多個老公都可以！」

勾熱血回憶 杜德偉坦言這次在大銀幕上看到「十年前的自己」，勾起當年「捱更抵夜、日曬雨淋」拍戲的熱血回憶：「隔咗咁多年之後返嚟香港嘅大銀幕出現，百感交集，同埋發覺自己原來係喜歡做戲、喜歡演戲。」問到囝囝有沒有來看首映？Alex笑指囝囝要返學所以缺席，但打算帶兒子入戲院，看看十年前的爸爸和現在有何分別。