郵票與舒芙蕾｜陳意涵期待第二輯 張懷秋落力演渣男

香港國際影視展（FILMART）的《臺灣星光發布會》昨日（18日）舉行，其中重點推介由《郵票與舒芙蕾》，製作人賴聰筆、導演鄭芬芬從青少年吸毒切入展開故事，集結陳意涵、張孝全、天心、林奕嵐、張懷秋、林子閎、劉修甫攜手主演，並邀請張榕容、温昇豪、周幼婷特別演出。
製作人賴聰筆、導演鄭芬芬聯同主要演員陳意涵、張懷秋、林子閎專程來港出席FILMART大型活動 《臺灣星光發布會》，剛以《陽光女子合唱團》狂掃七億台幣票房、展現強大市場號召力的陳意涵，此次再以細膩演技挑戰青少年毒品劇集，以及近年憑電影《角頭——大橋頭》反派形象成功撕掉標籤、建立極高類型辨識度的張懷秋，搭配擁有亞洲各地穩固影迷基礎的林子閎，也將透過本作展現轉型演技實力派。
作為首部華語青少年毒品劇集，取名《郵票與舒芙蕾》自然寓意深遠，鄭芬芬導演解釋：「因為現在毒品用了很多形式的包裝，就如軟糖、果汁粉、朱古力，郵票就是其中一種，我想提醒大家注意，還有很多吸毒的人都是缺乏關懷，所以我就用了一個比較療癒的劇名，希望其他人幫他們度過難關，就可以降低毒品的使用率。」
題材看來有點嚴肅，但陳意涵表示經過包裝之後，劇集會變得容易入口，也很有追看性，意涵說：「這齣劇集用不同的愛情來做包裝，每一條線的角色都有各自的故事，有豐富的情感在內。」劇中意涵與懷秋合演夫妻，化身渣男律師的懷秋，笑言毫不介意為藝術犧牲：「這次角色確實蠻壞的，我有花一點時間去讓自己與角色更接近，我比較在意表演起來好不好玩，這次演得蠻過癮的。」林子閎則演一個非常深情的男生，他說接拍《郵票與舒芙蕾》，最主要是非常欣賞鄭芬芬導演，子閎說：「後來發現這個內容蠻炸裂的，劇本非常好看，所以一定要演！」意涵補充，導演答應過演員，只要大家表現得好、盡力演出，《郵票與舒芙蕾》就會開拍第二輯，她說正密切期待着。
首次來港出席香港國際影視展，懷秋表示樣樣新奇：「從來沒有參加過這樣的活動，對我來說，所有事情都是新鮮的體驗。」子閎也說希望有時間可以逛逛其他攤位，意涵同樣表現興奮，除了有機會再度與香港觀眾見面，亦有好好享受一下親子樂，意涵說：「我有跟小朋友去迪士尼樂園，那個城堡與煙火真的好漂亮！還有吃到好好吃的燒鵝與燒賣，好開心啊！」
提到最近意涵有份參演的電影《陽光女子合唱團》，躍登台灣電影史上票房冠軍，意涵笑道：「這是一部充滿愛的電影，傳遞給大家很多愛與關懷，覺得可以藉着影視作品，多看身邊的人一眼。」目前意涵當然最關心兩個子女的成長，尤其參演《郵票與舒芙蕾》之後，就更關注毒品入侵校園的課題，意涵說：「一定要常常關心他們的狀況，希望藉這個作品讓大家知道，這些東西就在你的周遭發生，能幫一個人就是一個人。」