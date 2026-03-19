郵票與舒芙蕾｜陳意涵期待第二輯 張懷秋落力演渣男

作為首部華語青少年毒品劇集，取名《郵票與舒芙蕾》自然寓意深遠，鄭芬芬導演解釋：「因為現在毒品用了很多形式的包裝，就如軟糖、果汁粉、朱古力，郵票就是其中一種，我想提醒大家注意，還有很多吸毒的人都是缺乏關懷，所以我就用了一個比較療癒的劇名，希望其他人幫他們度過難關，就可以降低毒品的使用率。」

題材看來有點嚴肅，但陳意涵表示經過包裝之後，劇集會變得容易入口，也很有追看性，意涵說：「這齣劇集用不同的愛情來做包裝，每一條線的角色都有各自的故事，有豐富的情感在內。」劇中意涵與懷秋合演夫妻，化身渣男律師的懷秋，笑言毫不介意為藝術犧牲：「這次角色確實蠻壞的，我有花一點時間去讓自己與角色更接近，我比較在意表演起來好不好玩，這次演得蠻過癮的。」林子閎則演一個非常深情的男生，他說接拍《郵票與舒芙蕾》，最主要是非常欣賞鄭芬芬導演，子閎說：「後來發現這個內容蠻炸裂的，劇本非常好看，所以一定要演！」意涵補充，導演答應過演員，只要大家表現得好、盡力演出，《郵票與舒芙蕾》就會開拍第二輯，她說正密切期待着。

