卓韻芝執導《38.83》劇本奪兩獎 有望年底開鏡

製作中項目方面，黃綺琳、黃鐦港產喜劇《我阿爹想旅行》奪得香港地區大獎，約瑟安基紐安《The Sea Speaks His Name (Laut Bercerita)》展現獨特人民關懷，榮獲非香港地區大獎。謝立文《屎撈人——在路途上》榮獲天空之城影業動畫大獎及入圍HAF邁進康城計劃，繼續突顯動畫創作在亞洲電影產業中的日益重要地位。

卓韻芝執導的《38.83》，除榮獲香港地區發展中項目大獎，奪得10萬港元獎金，更獲康塔納虛擬製作大獎，奪得約68.5萬港元的虛擬製作資助，阿芝直言全屬意料之外：「今日好開心，冇諗過可以攞到兩個獎，後期製作嘅獎可以俾我試到好想試嘅虛擬技術，另外發展中項目大獎就係HAF(香港亞洲電影投資會)其中一個壓軸大獎，多謝各位評審嘅肯定！」為酬謝觸發她開拍《38.83》的婆婆，她笑言今晚準備去買一瓶干邑、一隻燒鵝脾，回家與婆婆慶祝第一個階段的勝利。早前已獲得900萬港元資助的《38.83》可望於年底正式開鏡。

張家輝緊張《我阿爹想旅行》搞笑take

另一套由黃綺琳(Norris)、黃鐦執導，張家輝與鍾雪瑩合演的《我阿爹想旅行》榮獲香港地區製作中項目大獎，奪得10萬港元獎金及入圍HAF邁進康城計劃，連中兩元，兩位導演表示相當興奮，Norris說：「係我哋部戲嘅第一個同第二個獎，可以話係呢個 『good trip』（《我阿爹想旅行》英文片名）好好嘅開始！」電影亦將在康城影展曝光。

Filmart舉行期間，兩位導演曾跟張家輝碰面，家輝對《我阿爹想旅行》非常期待，黃鐦笑道：「佢不斷追問套戲剪成點，對我哋嚟講都係一種壓力，不過好有信心佢會鍾意！」Norris補充：「家輝好記得自己喺戲入面有個好搞笑嘅take，係咁問我哋有冇用到，問到今日都仲問緊！」而黃鐦說：「我覺得家輝呢個鏡頭有幫我哋攞到兩個獎，但至於喺部戲有冇得睇，大家就要到時入戲院搵答案喇！」