張家輝出席影視娛樂博覽香港之夜 感謝政府資助電影計劃成受惠一群

香港影視娛樂博覽2026於香港會議展覽中心舉行啓動儀式，由政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港電影發展局主席王英偉博士及博覽旗下活動代表主禮。博覽由文體旅局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助、香港貿易發展局策動。
作為亞洲最重要的娛樂業界盛事之一，為期五星期的博覽涵蓋電影、電視、音樂及數碼娛樂不同範疇的活動，包括展覽、電影節、頒獎禮、論壇及投資會，為業內人士及公眾呈獻豐富多元的精彩節目，吸引全球來自不同地區代表出席。博覽今年同時慶祝香港國際影視展30周年及香港國際電影節50周年兩大里程碑。
為進一步推廣香港電影業及促進香港電影人拓展國際網絡，文創處及香港電影發展局在影視展期間舉辦不同活動。羅淑佩前晚於會展出席其中一項重點活動「香港之夜」酒會，盛會還有樂易玲、導演張婉婷、許誠毅、陳茂賢等等，而演員陣容方面，則有張家輝、伍允龍、許恩怡、朱鑑然、楊偲泳等等場面星光熠熠。張家輝上台致辭時表示，自己也是政府資助電影計劃下的受惠一群，他表示：「無論是我之前做導演拍過的戲還是剛與黃綺琳拍完的《我阿爹想旅行》，都是受惠於政府電影資助計劃，所以今晚我出席是很必然的。」張家輝同時亦指，在目前市場下，政府的資助計劃是很有用：「像我剛剛完成的《我阿爹想旅行》就是一個薪火相傳的計劃，也是這個電影資助的計劃名稱，由監製張婉婷、導演黃綺琳和黃鐦、到我和我的拍檔鍾雪瑩，就是完全將這個計劃的概念發展出來，將新舊概念融成一個新事物給大家，整個戲的拍攝經驗讓我感到很有新意思。」是晚酒會匯聚世界各地的電影人及香港業界代表，足證香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
另一項目Producers Connect亦於影視展期間舉行，以推動環球及本地製片人加強交流，拓展更多跨地域合作和合拍製作；而首度舉辦的「AI學院，AI影坊」專題工作坊，則旨在協助業界把握人工智能對電影業長遠發展帶來的新機遇。一如既往，本屆影視展參展商來自多個國家和地區，包括中國內地多個省市以及海內外主要電影單位和香港各大電影公司。文體旅局副局長劉震及王英偉博士前日下午亦出席廣東展館開館儀式，展示對推動粵港澳大灣區影視業深化合作的支持。