張家輝出席影視娛樂博覽香港之夜 感謝政府資助電影計劃成受惠一群

為進一步推廣香港電影業及促進香港電影人拓展國際網絡，文創處及香港電影發展局在影視展期間舉辦不同活動。羅淑佩前晚於會展出席其中一項重點活動「香港之夜」酒會，盛會還有樂易玲、導演張婉婷、許誠毅、陳茂賢等等，而演員陣容方面，則有張家輝、伍允龍、許恩怡、朱鑑然、楊偲泳等等場面星光熠熠。張家輝上台致辭時表示，自己也是政府資助電影計劃下的受惠一群，他表示：「無論是我之前做導演拍過的戲還是剛與黃綺琳拍完的《我阿爹想旅行》，都是受惠於政府電影資助計劃，所以今晚我出席是很必然的。」張家輝同時亦指，在目前市場下，政府的資助計劃是很有用：「像我剛剛完成的《我阿爹想旅行》就是一個薪火相傳的計劃，也是這個電影資助的計劃名稱，由監製張婉婷、導演黃綺琳和黃鐦、到我和我的拍檔鍾雪瑩，就是完全將這個計劃的概念發展出來，將新舊概念融成一個新事物給大家，整個戲的拍攝經驗讓我感到很有新意思。」是晚酒會匯聚世界各地的電影人及香港業界代表，足證香港作為中外文化藝術交流中心的定位。