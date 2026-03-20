陳自瑤自爆首個音樂會出場一刻手在顫抖 感激自己有這份勇氣

從沒想過的畫面

昨日（19日）Yoyo在社交網發長文寫下感受，她坦言從來都沒有想過人生中會出現這些畫面，更加沒想過有一天會舉辦一個屬於自己的音樂見面會，「真不知自己那裏來的勇氣，也感謝自己有這份勇氣！」她續指籌備一個音樂見面會一點都不容易，「這個籌備過程，就像是一趟自我探索的旅程，每一個細節我都希望能把它做好，因為這是我送給你們，也送給自己的一份禮物！」

獨一無二的回憶

Yoyo表示作為一個演員，從來沒有試過在這麼多人面前，唱這麼多首歌，她分享表示：「完全沒有經驗的我，記得在出場的那一刻，我的手還在顫抖着，但看著你們每一張臉孔，手裏為我揮動着螢光棒，我心裡真的充滿了無比的感動！而我，把自己入行26年的點點滴滴，化作歌聲和故事，希望能為大家帶來一點點光！」Yoyo更認為演戲是走進別人的生命，而唱歌是坦誠地分享自己的靈魂。最後，她感謝大家包容她的不完美，亦感謝每一位觀眾以及整個團隊的支持和鼓勵，並謂：「我人生第一場音樂見面會，這份感動和獨一無二的回憶，我會永遠珍藏！」

