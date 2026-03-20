柯雨霏奪《聲秀》亞軍上直播節目挑戰唱live 自認廣東話差一句「砌我」爆笑全場

新城知訊台《沿途有我》主持歐陽德勛邀請選秀節目《聲秀》亞軍柯雨霏（Ophelia）現身直播，並接受大挑戰Live演唱，她相當認真及專業，一早到場開聲練歌，做足準備功夫。 在節目直播期間，柯雨霏即場Live獻唱全首《drivers license》，亳不怯場，極具大將之風，而TVB同事則為她結他伴奏，氣氛即時炒熱，連主持歐陽德勛都忍唔住連環激讚。 努力減重 6公斤 歐陽德勛爆料，原來早在海選時已「一眼睇中」柯雨霏，更笑指當年她「肥肥地」，同現在判若兩人。柯雨霏亦大方承認，直言為刻意減重6kg：「因為我唔高，所以6kg好明顯。」，成功由青澀參賽者蛻變成靚樣實力兼備的新晉女聲。

唱廣東歌努力咬字 講到歌唱之路，柯雨霏由細到大參加歌唱比賽場場冠軍，唯獨《聲秀》屈居亞軍，不過反而成為她正式入行的轉捩點。她過去主攻英文歌，更曾赴台灣攻讀大學三年修讀英文，更想過寫英文歌詞，音樂路向相當清晰。 其後，因為參加《聲秀》而要唱廣東歌，她坦言一開始完全冇信心：「我對自己咬字真係冇乜信心。」更爆笑指比賽期間被「狂執咬字」，但正正因為咁，進步神速。首支派台歌《直覺型美學》亦成為她入行代表作，她直言錄音過程順利得出乎意料：「錄咗兩個session就搞掂，我自己都覺得好驚喜！」即時補鑊：「我都話我廣東話差一點點。」除了唱功，柯雨霏造型同樣多變，時而型格、時而文青，她笑言：「可以多方向去『砌』我。」一句出口即引爆全場笑聲，她亦即時尷尬補鑊：「我都話我廣東話差一點點。」場面相當搞笑。而當被追問男友鍾意邊款造型時，她即刻笑到收唔到聲，全程避答，成功「笑住閃」！

受Taylor Swift影響 音樂方面，柯雨霏直認深受Taylor Swift影響，大讚對方歌曲充滿message兼極具感染力，「如果不是她，我未必會咁鍾意英文歌。」她更放話希望未來可以推出英文歌，同時亦想挑戰普通話作品，至於主打語言路線，就笑言交由公司安排。作為樂壇新人，柯雨霏坦言見到外界反應不俗感到好感動，「見到大家幾鍾意我呢個風格，好開心。」同時亦有壓力推動自己進步，未來希望繼續挑戰不同曲風，玩出更多可能性。