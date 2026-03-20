農夫陸永C君被TVB官網除名　疑約滿離巢

TVB無綫電視近日掀藝人離巢潮，繼早前視帝郭晉安﹑馬德鐘，視后李佳芯﹑胡定欣和蔡思貝先後約滿離巢，以及連同《中年好聲音》的林彥言及魏嘉信等新進藝人亦宣布約滿後，有網民發現「農夫」成員陸永與C君鄭詩君的資料亦在無綫官網消失，疑已離巢。

農夫自2022年起將事業重心轉向內地，在多地舉辦《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》，首站廣州開售兩分鐘售罄，去年成立自家娛樂公司「農作天下（So Fa So Cool）」，由陸永兼任老闆，更將社交平台的工作聯絡方式全面更新。農夫二人去年夥拍麥玲玲，在內地推出「農夫、麥玲玲 三面玲農、粵聽粵開心」巡迴演唱會，受歡迎到要加場，顯示他們轉戰內地亦吸金力強，不愁沒有市場。