農夫陸永C君被TVB官網除名　疑約滿離巢

TVB無綫電視近日掀藝人離巢潮，繼早前視帝郭晉安﹑馬德鐘，視后李佳芯﹑胡定欣和蔡思貝先後約滿離巢，以及連同《中年好聲音》的林彥言及魏嘉信等新進藝人亦宣布約滿後，有網民發現「農夫」成員陸永與C君鄭詩君的資料亦在無綫官網消失，疑已離巢。
農夫自2022年起將事業重心轉向內地，在多地舉辦《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》，首站廣州開售兩分鐘售罄，去年成立自家娛樂公司「農作天下（So Fa So Cool）」，由陸永兼任老闆，更將社交平台的工作聯絡方式全面更新。農夫二人去年夥拍麥玲玲，在內地推出「農夫、麥玲玲 三面玲農、粵聽粵開心」巡迴演唱會，受歡迎到要加場，顯示他們轉戰內地亦吸金力強，不愁沒有市場。
回顧農夫在TVB的歲月，2013年簽部頭合約，由歌手轉型做主持，期間與「Do姐」鄭裕玲合作無間。由《Do姐去Shopping》、《Do姐再Shopping》，到《晚間看地球》及《Do姐有問題》等節目，農夫轉數快、幽默爆棚，配上Do姐霸氣主持風格，擦出火花屢創收視神話，成為無數港人爆笑回憶，但這個兩男一女的拍檔組已全部離開TVB。
與Do姐合作受落
另外，C君更憑個人創意，於2021年9月獲委任為J2台創意總監，致力節目革新及年輕化，至2023年5月卸任後仍以基本藝人合約與TVB保持合作。陸永最近仍與黃嘉雯主持TVB Plus節目，但如今無綫官網已找不到他們的資料。
除了農夫外，這波「除名潮」亦波及到深受觀眾喜愛的處境劇《愛回家之開心速遞》，當中包括已故武打影星孟海姪女、在劇中飾演「Laptop」的孟希璘。孟希璘入行8年，曾憑《明星運動會》搏擊比賽展現剛強一面，令人留下深刻印象。而在劇中飾演「大力」的資深綠葉張韡騰（前名張漢斌）及曾在《女神配對計劃》中真情告白李芷晴的周嘉全，名字同樣在官網中消失。一眾「熟面孔」相繼離開，令網民紛紛慨嘆《愛回家》的味道正在流失。
原文刊登於 Yahoo娛樂圈