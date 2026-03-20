資深傳媒人潘小文被捕 曾與陳自瑤鬧出同性緋聞

一間外科口罩製造商涉嫌在新冠疫情期間，申請中小企融資擔保計劃的「百分百擔保特惠貸款」時，提交虛假資料，詐騙銀行600萬元。警方在本周三採取行動，拘捕6人，包括口罩製造商一名董事及其太太。消息指，被捕董事夫婦為中科監察主席潘焯鴻及其妻子，而其餘4人包括曾在諾翹工作的員工，當中一人是資深傳媒人潘小文。據了解，潘小文是外遊返港後在機場被捕，之後被警方帶返寓所搜屋。

對簿公堂

潘小文於2021年曾任潘焯鴻助手，同年6月被解僱，潘小文申索追討薪金、代通知金等約11萬元，法庭最終裁定潘焯鴻敗訴，即時發還欠薪及支付訟費。

其後，潘焯鴻被指在Facebook專頁及YouTube頻道發言論誹謗潘小文，早前潘小文民事控告潘焯鴻誹謗，並獲法庭批出臨時禁制令，惟潘焯鴻未依禁令移除有關影片。潘焯鴻承認民事藐視法庭，在2024年11月25日被高等法院判監21天，另須付40萬元訟費。潘焯鴻提出上訴，准暫緩執行監禁令。

男女通殺

原名潘麒智的潘小文任娛樂記者出身，近年轉以KOL身份發展，自製網上節目《娛樂小奶媽》較為人熟識。潘小文多年來打扮中性，曾在2005年被雜誌拍得當時尚未嫁人的Yoyo陳自瑤到深水灣沙灘漫步，期間兩人更依偎在樓梯上談心，被指情到濃時攬頸激咀，一度傳出同性緋聞，之後斷背情無疾而終，Yoyo更在2011年與王浩信結婚，翌年誕下女兒王靖喬。2000年出道的陳自瑤已入行26年，憑靚樣及豐滿上圍深受男性網民歡迎，除鬧出過同性緋聞外，多年來亦甚有異性緣，跟蔡淇浚曾經拍拖，她跟方力申的拍拖傳聞亦流傳多年，不過二人已在2021年的節目中異口同聲否認拍過拖，解釋合作後幾乎未有見面！