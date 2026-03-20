愛回家「Laptop」孟希璘宣布離巢 8年未做過主角不後悔

近日TVB 再爆「離巢潮」，其中，在《愛．回家之開心速遞》飾演「接龍IT部」員工「Laptop」一角的孟希璘，亦宣布與TVB結束八年賓主關係。孟希璘昨日(19日)在社交網宣布離巢，她寫道：「bye bye Tvbuddy，估唔到都係比網民快過我講，我都估唔到會有byebye buddy嘅一日，長氣！慎入！純個人紀念。呢個地方帶畀我8年好珍貴嘅回憶，開心多過唔開心，好多好多，暫別電視機Iu~勿念。我仲有一套《死有對証》未出街。」

8 年冇白過

孟希璘又拍下短片，分享這8年間在TVB 的點滴，又自製小手作並遊走電視城逐一與台前幕後人員道別，她感激公司給予機會挑戰不同角色：「公司畀我每一個角色，我都做咗，而且我係盡心盡力，全情投入咁去做」，並指「Laptop」一角是最貼近自己的角色。孟希璘坦言雖然8年來未曾做過主角，但從不感後悔：「呢8年我冇白過，因為我享受過每個角色，我享受咗同呢度所有人嘅相處。」最後，她預告：「我以後都唔會放棄演員呢個身份，因為我知道仲有好多人想睇我演戲，可能我去做YouTuber，又或者自己拍片擺上網，大家可以繼續支持下。」