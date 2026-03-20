佘詩曼約吳君如MIRROR攻打四方城 佘媽媽神預言：你唔夠人打！

視后佘詩曼日前相約吳君如、MIRROR及ERROR成員攻打四方城，阿佘在社交網分享打牌過程峰迴路轉，更大吐苦水稱被一鋪清袋，網民都笑指阿佘墮入「天仙局」。

被佘媽媽睇死

佘詩曼與ViuTV藝人Edan呂爵安、Jer柳應廷、Jeremy李駿傑、肥仔梁業打破界限切磋打牌，阿佘自爆出門前已經被佘媽媽「睇死」，並表示：「又係肥仔(梁業)呀？你唔夠人哋打㗎，嗰個肥仔咁勁！」雖然佘媽媽對她的牌技零信心，但阿佘當時內心沾沾自喜，事關她知道肥仔因工作要遲來。牌局一開始，阿佘威水表示與Jeremy節節領先，到中場形勢逆轉，Edan與Jer突然發力，後來居上，狠「砍」阿佘過百番，她笑指：「但係我積谷防飢，一直處於穩守狀態。至於君如，俾佢哋啲花式麻雀，又『五穀豐收』、又『大風吹』、又『奪命北』搞到暈陀陀，所以中場停戰，抱觀望嘅態度嘆香檳先。」